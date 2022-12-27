Реформы Касым-Жомарта Токаева: становление новой политической культуры

27 Декабря 2022, 15:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента избрания Глава государства последовательно осуществляет поэтапную политическую модернизацию Казахстана на пути построения открытого и справедливого общества. Большой блок реформ был реализован и в 2022 году. Подробности, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Президент-реформатор

Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность Президента 12 июня 2019 года. С момента избрания Глава государства реализует масштабную программу по политической модернизации страны. Главная цель этого процесса - построение справедливого, конкурентоспособного и транспарентного государства.

Фото: akorda.kz

Политическая модернизация не может проводиться в короткий срок. Она включает в себя системные изменения, для которых необходимо время. Поэтому преобразования осуществляются поэтапно. На каждом этапе реализуются политические реформы и принимаются соответствующие законы, необходимые именно в данный период и призванные создать платформу для проведения дальнейших преобразований.

Всего за последние три года было реализовано уже четыре пакета политических реформ, в рамках которых принято 13 законов.

Были введены законы в сфере образования, развития рынка стрессовых активов, законы, направленные на развитие многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений согласно формуле «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Также был принят закон о прямой выборности акимов, который должен сделать местную власть ближе к народу и другие.

Кроме того, был создан Национальный совет общественного доверия, который закрепил концепцию «Слышащее государство» в стране, был утвержден План территориального развития РК до 2025 года, План нации, состоящий из 103 шагов (большая часть пунктов уже выполнена), а также Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

«Все инициативы Главы государства представляют собой выверенную программу реформ, направленных на серьезную трансформацию системы властных институтов, последовательное повышение гражданского участия и, в конечном счете, формирование в Казахстане новой политической культуры», - отметил Государственный советник РК Ерлан Карин.

Точка отсчета построения Нового Казахстана

Послание от 16 марта 2022 года ознаменовало собой начало нового этапа государственного строительства.

В ходе Послания Глава государства выдвинул очередной пакет политических реформ, где обозначил окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

Фото: akorda.kz

Кроме того, Президент заявил о том, что намерен сбалансировать полномочия властных институтов путем переформатирования деятельности обеих палат Парламента, а также создания Конституционного суда.

Также, Глава государства объявил о переходе на смешанную пропорционально-мажоритарную модель и упрощения процесса регистрации партий.

Все эти изменения были реализованы путем внесения поправок в конституцию, которые были закреплены проведением конституционного референдума 5 июня текущего года.

Поправки в Конституцию

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию был опубликован 6 мая 2022 года. Президент инициировал 56 поправок к 33 статьям документа.

Тогда Государственный советник РК Ерлан Карин отметил, что проект был основан на запросах граждан и осуществлялся в интересах всего общества, выделив основные из изменений, которые последуют за поправками в Главный закон страны.

Шесть законов было принято по итогам конституционного референдума. Он позволил сформировать новую модель взаимодействия ветвей власти, открыл путь для участия граждан в управлении государством, а также упрочил гарантии защиты прав и свобод человека.

По итогам референдума 5 ноября 2022 Президент публично подписал 6 законов.

Фото: akorda.kz

«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы», – отметил Глава государства.

Фото: akorda.kz

Результатом принятия шести законов стало перераспределение полномочий Президента другим институтам власти, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, усиление правозащитных институтов, а также модернизация выборного процесса.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, принятые Парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность.

В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы.

Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Президент отметил, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.

Глава государства подчеркнул, что идея справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана. Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. В свою очередь, государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции.

Одним из проявлений справедливости станет справедливое распределение природных богатств среди казахстанцев.

«Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. Благодаря принятию этой нормы будет запущена масштабная программа «Нацфонд – детям». Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина, именно поэтому национальная экономика должна работать во благо народа», – заявил Президент.

Также, в принятых Парламентом законах регламентирован переход Казахстана к смешанной избирательной системе. Теперь часть депутатов Мажилиса и областных маслихатов, все депутаты районных маслихатов будут избираться по одномандатным округам. Благодаря этому представительные органы станут по-настоящему народными. (Более года назад был принят закон о прямой выборности акимов).

Принятые шесть законов стали последним пакетом документов, который придал окончательное правовое оформление программе масштабной политической модернизации.

Переход к новой демократической политической модели

В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Глава государства озвучил очередной пакет политических реформ, который знаменует переход Казахстана к новой демократической политической модели.

Фото: akorda.kz

Основными условиями для этого перехода Президент обозначил изменения в системе выборов Президента, а также других политических институтов.

Согласно новым реформам, Президент избирается на один срок (7 лет) без права переизбрания. При этом, эта норма не подлежит пересмотру и изменениям.

Кроме того, срок полномочий судей Конституционного суда становится дольше президентского и парламентского.

Государственный советник Ерлан Карин отметил, что этот пакет реформ необходимо рассматривать в совокупности с ранее реализованной конституционной реформой (создание нового института Конституционного суда, сокращение полномочий Президента с одновременным расширением полномочий Парламента, введение смешанной избирательной системы, упрощение процедуры регистрации партий, а также усиление самостоятельности регионов).

Данный пакет реформ формирует новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

А новая государственная модель обеспечивает регулярную ротацию власти, предсказуемость и устойчивость политической системы, и в целом закрепляет дальнейшее развитие нашего государства исключительно на демократических началах, на основе политической конкуренции.

Иными словами, этот пакет реформ замыкает процесс трансформации политической системы.

Согласно новым поправкам, в стране прошли президентские выборы, (которые и были анонсированы в Послании), где убедительную победу одержал Касым-Жомарт Токаев.

Теперь Президенту предстоит перезапустить все основные политические институты (Парламент, маслихаты, Правительство).

Главное фото: akorda.kz