17 Мая 2022 11:00

Реформы Касым-Жомарта Токаева: формирование новой политической культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главным приоритетом на посту Президента всегда было и будет проведение востребованных народом реформ. С таким заявлением не раз обращается к казахстанцам Глава государства Касым-Жомарт Токаев. С начала года Казахстан столкнулся с серьезными вызовами на фоне массовых беспорядков, произошедших в стране. Президент, выступая с Посланием 16 марта, твердо заявил, что стране все же нужны кардинальные реформы. МИА «Казинформ» предлагает вспомнить о значимых реформах, озвученных Президентом с начала 2022 года.

Изменения в Конституцию

«Обозначенные в Послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию. Иными словами, была необходима конституционная реформа», - сказал Касым-Жомарт Токаев, поясняя суть проводимых в стране реформ.

Одной из главных реформ на сегодняшний день является конституционная. 5 июня пройдет референдум - всенародное голосование по наиболее важным вопросам государственной жизни страны.

О том, что Казахстану необходимо провести референдум по изменениям в Конституцию, предложил Касым-Жомарт Токаев в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президентом инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Теперь Казахстан переходит к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества.

В нашей стране референдум в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

По предварительным подсчетам Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 1 апреля в реестр избирателей включено 11 млн 695 тыс. 439 казахстанцев. То есть, такое количество граждан имеют право участвовать в республиканском референдуме.

Казахстанцам, по сути, осталось совсем немного времени, чтобы пойти и проголосовать на республиканском референдуме.

Конституционные новеллы

В Конституционный Совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса Первого Президента.

По мнению членов рабочей группы, историческая роль Первого Президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции.

Так, в соответствии с решением Конституционного совета от 4 мая 2022 года, предусмотрено, что предметом республиканского референдума может быть исключение из Конституции нормы, касающейся статуса Первого Президента.

Кроме того, у граждан появится возможность в случае нарушения своих прав обращаться в Конституционный суд.

Согласно поправкам, председатель Конституционного Суда назначается Президентом Республики с согласия Сената Парламента.

В Основном законе страны предлагается прописать норму о том, что земля и ее недра, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу, право собственности на которые от его имени осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

Уход от суперпрезидентской формы правления

Поправки также призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Такая система, как ранее заявлял Глава государства, обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Совершенствование избирательной системы

Касым-Жомарт Токаев предложил перейти, по его словам, «к более гармоничной» – смешанной избирательной системе.

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит отчетливее отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровнях.

Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме – 70% на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной.

Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения. Теперь каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата.

Упраздняется квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе, но переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится.

Кроме того, Президент будет назначать акимов областей и городов республиканского значения с учетом результатов рассмотрения их кандидатур в маслихатах.

Упрощение процедур регистрации партий

Регистрационный порог для партий планируют снизить в 4 раза – до 5 тыс. человек с нынешних 20 тыс. А минимальная численность региональных представительств уменьшится в три раза – с 600 до 200. Все эти меры должны способствовать созданию новых партий в Казахстане.

Запреты для Президента и его родственников

Еще одно решение, которое принимается на законодательном уровне, - появится запрет для ближайших родственников Президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Добавим, что в новой редакции Конституции планируется закрепить и равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений.

«Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты», - заявлял Касым-Жомарт Токаев.

Во время внеочередного XXIII Съезда партии «AMANAT» стало известно и выходе Президента из состава партии.

Три новые области

Также в Послании Глава государства предложил создать три новые области.

Недавним Указом Президента в Казахстане уже утверждены три новых региона.

Образована область Абай, центром которой стал город Семей. На территории прежней Жезказганской области образована область Ұлытау. Город Жезказган стал областным центром. Также создана область Жетісу. Талдыкорган - административный центр этой области. В свою очередь, административный центр Алматинской области перенесен из Талдыкоргана в город Қонаев (ранее Капшагай).

Реформирование правоохранительной системы

11 января Касым-Жомарт Токаев выступил перед Парламентом. Тогда страна, переживая последствия январских беспорядков, должна была все же вынести уроки из произошедшего.

В связи с этим Глава государства обратился с поручением внести срочные коррективы в процесс реформирования правоохранительной системы, призвав быть готовым противостоять тотальным террористическим атакам. Поручено укрепить количественно и качественно Национальную гвардию. Поставлена задача и по увеличению численности подразделений специального назначения МВД и Нацгвардии. Увеличивается оплата труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов.

Командованию силовых структур Глава государства незамедлительно поручил приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.

Также пересматриваются принципы организации и управления Пограничной службой. В стране по поручению Главы государства проводится ревизия реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.

Во время своего выступления 11 января Президент также указал на то, что система государственного управления требует комплексного реформирования. В этой связи Касым-Жомарт Токаев поручал усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления.

Концепция «Нового Казахстана»

Представляя новый пакет политических реформ в марте, Президент заявил, что нужно вместе строить Новый Казахстан.

Миссия казахстанцев – построить Новый Казахстан. По словам Главы государства, это - образ будущего суверенной страны.

В Новом Казахстане, как полагает Президент, будет обеспечено соблюдение конституционных прав каждого гражданина, сформирована новая политическая культура, основанная на взаимном уважении и доверии между государством и обществом.

В целом, представленные инициативы во время Послания в скором времени должны изменить не только политическую систему страны. Для их реализации потребуется внести изменения в более чем 30 статей Конституции. До конца года в Казахстане планируют принять свыше 20 соответствующих законов.