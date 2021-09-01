Реформировать систему ветеринарии поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости реформировать систему ветеринарии высказался Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо совершенствовать и ветеринарную сферу. В этой области между центром и регионами должны четко распределяться задачи и компетенции. Благополучие поголовья, а также продуктивность зависят от эффективной работы местных ветеринаров. Это в конечном итоге напрямую повлияет на благосостояние жителей сел. Увеличение экспорта сельхозпродукции будет невозможным, если ветеринарная служба не будет отвечать современным требованиям», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев заявил, что в сфере ветеринарии нужно работать на системном уровне.

«Правительству до конца года необходимо принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии в связи с такими мерами как цифровизация процессов, сбора и автоматизация данных, подготовка специалистов и повышение их заработной платы», - подчеркнул Глава государства.