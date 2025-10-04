Реформирование ООН: роль средних держав

Кризис доверия

Ведущий программы Адиль Сейфуллин отметил, что Генеральная Ассамблея ООН была в центре внимания всех мировых СМИ. Причина не в крупной дате – организация отмечает свое 80-летие, – а в общем геополитическом напряжении. В полной мере ситуацию отражает цитата Генерального секретаря Антониу Гутерриша, который отметил, что прямо сейчас принципы Организации Объединенных Наций подвергаются нападкам, мишенью становятся гражданские лица во многих странах, где международное право растоптано.

– Чтобы справиться с этими проблемами, мы должны не только защитить Организацию, мы должны укреплять ее. В этом цель Повестки дня на период до 2030 года, Пакта о будущем и инициативы ООН-80, для обновления основ международного сотрудничества и достижения результатов для людей во всем мире, – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Существующую ситуацию мировые медиа назвали парадоксом. Организация незаменима, но парализована. В рамках передачи «Большая дипломатия» эксперты искали ответы на вопросы о том, что дает нашей стране тесное взаимодействие с ООН и как они видят будущее самой организации и место Казахстана в ней.

Баланс изменился

Что сегодня представляет собой крупнейшая в мире международная организация? В ее состав входят 193 государства. Статус наблюдателя имеют Палестина и Ватикан. Бюджет ООН формируется из взносов стран-участниц и в прошлом году составил больше трех с половиной миллиардов долларов. Главные вкладчики – США, Китай, Япония, Германия и Великобритания.

Кадр из видео

Самый представительный орган ООН – это Генеральная Ассамблея. Все страны-участники имеют в ней равный голос, вне зависимости от их размера и экономики. Но при этом, единственный орган, решение которого является обязательным для всех – это Совет Безопасности. И он же является главной причиной критики ООН за так называемую «ялтинскую формулу», когда любой из пяти постоянных членов может заблокировать любое решение.

В момент создания ООН идея заключалась в том, что международный мир невозможно поддерживать без великих держав, поэтому у них есть привилегия накладывать вето. Но за 80 лет баланс сил в мире изменился. И Казахстан стал одним из тех, кто предложил комплексную реформу Совета Безопасности, чтобы сделать его более справедливым и современным.

Выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что центральным элементом решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности.

– Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации. Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности, – подчеркнул Глава государства.

Опора на средние державы

Старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко в рамках передачи отметил, что существующие международные институты не справляются с рисками и вызовами современного мира. Поэтому сейчас идет речь о расширении числа непостоянных членов Совета Безопасности. В этом ключе эксперт прокомментировал высказывание нашего Президента о необходимости создания новой группы единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН.

Кадр из видео

– С учетом того, что великие державы между собой не могут договориться, возрастает роль так называемого глобального Юга. Среди стран глобального Юга я бы выделил средние державы, к которым с недавнего времени относят и Казахстан. Посмотрите, именно средние державы первыми выдвинули миротворческие инициативы по урегулированию украинского кризиса. Это были Турция, Индия, Бразилия, африканские страны. То есть средние державы, роль которых в мире возрастает, могут составить тот костяк, который послужит реформе ведущего международного института, реформе ООН, – отметил Валерий Ситенко.

В этом контексте отмечались миротворческие и антиядерные инициативы Казахстана, в том числе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

– Но безопасность не ограничивается только военными сферами. Здесь и вопросы стабильности, обеспечения безопасности вокруг Афганистана, вопросы экологической безопасности и продвижения целей устойчивого развития ООН, – отметил эксперт.

В целом, если говорить о Казахстане сегодня все больше заметна роль нашей страны в отношениях с ООН. В особенности на региональном уровне. Что это дает? Об этом шел разговор с политологом Азаматом Байгалиевым.

Кадр из видео

– Казахстан здесь играет очень большую роль. С одной стороны, как связующее звено в евразийском пространстве, с другой стороны, как очень опытный, сильный политический игрок, - отметил эксперт.

По его словам, ООН – это большая маркетинговая площадка для презентации возможностей Казахстана на мировой арене.

– Глава нашего государства об этом четко сказал: Казахстан – стабильная страна с перспективной экономикой, приезжайте к нам, развивайтесь. Но речь идет не только о Казахстане, но и о регионе Центральной Азии. Важно инвестировать в развитие, а не вкладывать в войну. Как было сказано, на военные расходы выделено 2,7 триллиона долларов, в то время как инвестиции сократились на полтора триллиона. И Центральная Азия как раз предлагает именно этот путь: максимально развиваться, вкладывая деньги в развитие, – подчеркнул Азамат Байгалиев.

Историческая эпоха

Казахстан сегодня является одним из немногих государств на постсоветском пространстве, кто смог не просто интегрироваться в ООН, но и стать активным участником миротворческой и дипломатической работы. Наша страна первой в регионе была избрана непостоянным членом Совета Безопасности. Президент Касым-Жомарт Токаев был заместителем Генерального секретаря ООН. В прошлом году Казахстану доверили самостоятельную миротворческую миссию на Голанских высотах.

Кадр из видео

В нашей стране сегодня работают 28 агентств, фондов и программ ООН, Подрегиональный центр ООН для Центральной Азии по превентивной дипломатии. В ходе визита Антониу Гутерриша в Казахстан этим летом было объявлено об открытии Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) для Центральной Азии и Афганистана.

– Символично, что Казахстан участвует в миротворческих компаниях, это подтверждает нашу ответственность за региональную и глобальную безопасность. Второй момент – мы получаем большой опыт по современным технологиям, по тактике и по обмену опытом с другими государствами в военной сфере, - отметил политолог Азамат Байгалиев.

По его словам, очень важно, что в условиях мировой турбулентности Казахстан умудряется находить общий язык со всеми странами, даже конкурирующими между собой.

– То, что сейчас Казахстан увеличивает свои дипломатические возможности, – это прямое достижение нашего Президента. И второй момент – это растущий потенциал центральноазиатского региона, где каждый глобальный игрок стремится так или иначе повысить интенсивность отношений с нами. То есть сама историческая эпоха говорит о том, что сейчас наступает время для развития нашего региона, нашей страны, нашей экономики, – подчеркнул эксперт.

Французский исследователь, сооснователь независимого аналитического центра ONE Микаэль Левистон, отметил уникальность нашего региона. Если некоторое время назад отношения между странами центральноазиатской пятерки были сложными, то сегодня, после серии консультативных встреч, Центральная Азия все больше и больше проявляется как однородный, единый регион с собственной идентичностью.

Кадр из видео

– Казахстан показал путь другим странам Центральной Азии в отношении ООН, будучи очень активным на дипломатическом уровне, запустив большое число инициатив по сохранению водных ресурсов и борьбе с изменением климата. Я также напоминаю, что миссия помощи ООН по Афганистану покинула Кабул с возвращением «Талибана», чтобы временно релоцироваться в Алматы в сентябре 2021 года, – отметил Микаэль Левистон.

Говоря о роли средних держав, эксперт отметил их полезность в том, что они ставят проблемные вопросы на международном уровне, например, по климату.

– Эта проблема ключевая для Центральной Азии, так как регион больше других страдает от изменений климата. Цель – перенять эстафету от крупных держав, которые отстраняются от решения проблем мирового масштаба, – подчеркнул французский эксперт.

ООН сегодня – это безальтернативный международный институт, который в последнее время часто подвергается критике. Главный донор ООН и ее главный критик – Соединенные Штаты Америки. Активно звучат замечания от России и стран глобального Юга.

Позиция Казахстана сильно отличается тем, что наша страна укрепляет свое место в ООН, одновременно с этим предлагая пути ее развития. И серьезность подхода выражается даже в том, как аккуратно Казахстан платит свой взнос в бюджет ООН. На этот год он составил около 4,5 млн долларов.

Сумма значительная, и по мере роста экономики страны она будет только увеличиваться. Но этот взнос – инвестиция в нашу международную легитимность. Мировой институт такого масштаба будет меняться. Это неизбежность. И то, какое место в его новой форме займет Казахстан, сильно отразится на нашем с вами будущем.