Референдум завершился на избирательных участках Казахстана в Турции

Избирательные участки, открытые при дипломатических представительствах Казахстана, закрылись в 20:00 по местному времени.

На территории Турции работали четыре избирательных участка – №№450, 419, 460 и 512. Они принимали граждан с 7:00 утра. В течение всего дня наблюдалась высокая активность казахстанцев, проживающих или временно находящихся в стране.

Свою гражданскую позицию пришли выразить казахстанцы разных категорий – студенты, предприниматели, туристы, а также представители дипломатических миссий и международных организаций.

По данным Посольства Казахстана в Турции, для участия в референдуме в стране было зарегистрировано свыше 3 600 граждан Казахстана.

Как сообщил председатель участковой комиссии референдума при Посольстве Казахстана в Турции Аскар Толепбергени, по состоянию на 20:00 по времени Анкары проголосовали 1 222 человек. Таким образом, общая явка составила 100%.

– Итоговая явка избирателей на территории Турции составила 100%. На избирательном участке в Анкаре зарегистрировано 1 222 избирателей, – отметил А.Толепбергени.

После закрытия участков члены комиссий приступили к подсчету голосов.

В избирательных комиссиях также подчеркнули, что на всех четырех участках были созданы необходимые условия для голосования. К организации референдума были привлечены опытные сотрудники внешнеполитического ведомства Казахстана, которые уже участвовали в проведении подобных мероприятий.

Напомним, что в Казахстане завершилось голосование на референдуме по проекту новой Конституции. В 20:00 по времени Астаны закрылись все избирательные участки на территории страны, и избирательные комиссии приступили к подсчету бюллетеней.

Как сообщает Центральная комиссия референдума РК, во всех регионах страны на референдум пришли и проголосовали 9 126 850 казахстанцев. Предварительная явка за весь день референдума составила 73,24%.