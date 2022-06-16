16 Июня 2022 02:07

Референдум является важным шагом к строительству Нового Казахстана - европейские эксперты

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Европейском институте азиатских исследований состоялся семинар на тему: «Казахстанский референдум по конституционным поправкам – будущее отношений Казахстан-ЕС», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущие европейские специалисты по Центрально-Азиатскому региону, зарубежные дипломаты, журналисты и молодые ученые собрались на экспертной площадке Европейского института азиатских исследований для обсуждения итогов прошедшего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

В начале мероприятия советник-посланник Посольства РК в Бельгии Тимур Султангожин проинформировал аудиторию о главных итогах референдума, принятых изменениях и поправках в Конституцию Казахстана.

Модератор семинара и исполнительный директор Европейского института азиатских исследований Лин Гоэтальс отметила, что прошедший референдум имеет важное значение в процессе строительства Нового Казахстана.

«Это первый важный шаг в трансформации Казахстана. Мы в ЕС с нетерпением ждем, как это будет реализовано. Как это на самом деле изменит ситуацию на местах и даст больше власти людям. Также нам интересно развитие событий в РК с точки зрения дальнейшей демократизации, подотчетности власти и расширения полномочий населения. Кроме того, мы ожидаем дальнейшего укрепления двусторонних отношений Казахстана и ЕС», - сказала бельгийский эксперт.

Глава отдела по Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дитмар Крисслер сообщил корреспонденту МИА «Казинформ», что Европейский союз внимательно следит за выполнением результатов прошедшего в нашей стране референдума.

«Сегодня в Брюсселе состоялась не официальная дискуссия между заинтересованными академическими и другими сторонами. То, что мы обсуждали касалось итогов состоявшегося референдума в начале июня. Сейчас мы ожидаем быстрого внедрения тех изменений, которые были одобрены на референдуме. Мы ожидаем, что правительство Казахстана доведет эту работу до конца», - резюмировал спикер.

Европейский дипломат также высказался о запрете для ближайших родственников Президента РК работать на государственных постах и должностях.

«Действительно, это предложение вынесено на референдум и стало частью одобренных результатов на голосовании. Поэтому мы считаем, что это позитивный шаг в отношении будущей демократизации Казахстана», - сказал Д. Крисслер.

Референдум по внесению поправок в Конституцию прошел в РК 5 июня. По данным ЦИК, за конституционные поправки проголосовали 77,18% граждан или 6 163 516 человек, принявших участие в голосовании во всех регионах страны. Это составляет абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.