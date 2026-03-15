Референдум в Конаеве: на участки для голосования жители приехали на ретроавтомобилях
В день республиканского референдума в городе Конаев состоялся автопробег ретроавтомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Участники автопробега приехали на участки референдума на старинных автомобилях, подчеркнув важность события и свою гражданскую позицию. Инициатором необычной акции выступил почетный гражданин города, меценат Мурат Сергебаев.
Колонна элегантных ретроавтомобилей проехала по центральным улицам города и привлекла внимание жителей. Горожане с интересом рассматривали редкие машины, фотографировались и делились впечатлениями. Автопробег стал одним из ярких событий дня и придал городу особую атмосферу.
Мурат Сергебаев — один из известных предпринимателей Конаева. Он активно участвует в благотворительных проектах и общественной жизни города. Кроме того, Сергебаев является основателем музея ретроавтомобилей, который считается одним из уникальных объектов города.
В день референдума Мурат Сергебаев также пришел на свой участок референдума и сделал гражданский выбор.
— Сегодня я пришел на республиканский референдум и отдал свой голос. Как предприниматель, я хорошо понимаю, что стабильность и верховенство закона напрямую влияют на развитие бизнеса. Когда принимаются важные решения, касающиеся будущего страны, важно, чтобы общество сохраняло единство, — отметил он.