Участники автопробега приехали на участки референдума на старинных автомобилях, подчеркнув важность события и свою гражданскую позицию. Инициатором необычной акции выступил почетный гражданин города, меценат Мурат Сергебаев.

Фото: акимат Конаева

Колонна элегантных ретроавтомобилей проехала по центральным улицам города и привлекла внимание жителей. Горожане с интересом рассматривали редкие машины, фотографировались и делились впечатлениями. Автопробег стал одним из ярких событий дня и придал городу особую атмосферу.

Мурат Сергебаев — один из известных предпринимателей Конаева. Он активно участвует в благотворительных проектах и общественной жизни города. Кроме того, Сергебаев является основателем музея ретроавтомобилей, который считается одним из уникальных объектов города.

В день референдума Мурат Сергебаев также пришел на свой участок референдума и сделал гражданский выбор.