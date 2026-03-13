Референдум в Казахстане отражает процесс долгосрочной политической трансформации — мнение из Баку

По его словам, за годы независимости Казахстан сформировал устойчивую систему государственных институтов, которая обеспечила стране политическую стабильность и управляемость. Вместе с тем изменяющаяся международная обстановка и новые задачи развития требуют дальнейшего совершенствования политической системы. Эксперт подчеркнул, что в последние годы в стране проводится курс на постепенную политическую модернизацию под руководством Президента Касым‑Жомарта Токаева. Реформы охватывают широкий спектр направлений, от политического управления до экономики и национальной безопасности.

— В этом контексте предстоящий референдум можно рассматривать как часть более широкого процесса обновления политической системы страны. Предлагаемые изменения предусматривают уточнение и перераспределение полномочий между ключевыми институтами власти — Президентом, Парламентом и судебной системой, — пояснил политолог.

По мнению Мамедова, корректировка взаимодействия между ветвями власти может повысить эффективность государственного управления и улучшить механизм принятия стратегических решений.

Политолог также отметил, что происходящие в Казахстане процессы имеют более широкое значение для всего региона. Казахстан занимает стратегическое положение между Европой и Азией и граничит с крупными мировыми центрами силы — Россией и Китаем, а также активно взаимодействует со странами тюркского мира.

— Любые политические изменения в Казахстане сразу отражаются на ситуации в регионе. Страна находится на пересечении интересов разных государств и международных игроков, — отметил эксперт.

По его словам, сегодня можно наблюдать усиление конкуренции за влияние в Центральной Азии. В развитии партнерских отношений с Казахстаном заинтересованы такие акторы, как США, Европейский союз, а также Россия, Китай, Турция и государства арабского мира. Речь идет прежде всего о взаимовыгодном экономическом и политическом сотрудничестве, которое строится на принципах взаимности и учета национальных интересов всех сторон.

В то же время эксперт обратил внимание, что некоторые зарубежные аналитические центры внимательно следят за внутренними реформами в Казахстане и активно обсуждают принимаемые решения.

— Однако предстоящий референдум является исключительно внутренним делом Казахстана и представляет собой суверенное право народа страны. Итоговое решение будет определено волеизъявлением граждан, — отметил политолог.

По его словам, проводимые реформы направлены на совершенствование взаимодействия между ветвями власти и государственными институтами, что должно повысить способность системы эффективно реагировать на внутренние и внешние вызовы.

— Проведение референдума — это естественный шаг в процессе модернизации политической системы страны. Результаты голосования во многом определят, в каком направлении будет развиваться Казахстан в ближайшие десятилетия, возможно, на 30-50 лет вперед, — резюмировал Заур Мамедов.

Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.