Референдум по изменениям в Конституции прошел в Гвинее-Бисау

В воскресенье жители Гвинеи-Бисау приняли участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию. Голосование прошло спустя девять месяцев после военного переворота, в результате которого власть в стране перешла к военным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews .

Временные власти разработали пакет поправок к основному закону. По их словам, нововведения упростят систему распределения власти и позволят избежать в будущем политических кризисов.

Оппозиция же призывала к бойкоту референдума, поскольку по мнению ее представителей, поправки непропорционально увеличивают полномочия президента, их разработали без общественных консультаций, а противникам нововведений фактически было запрещено вести свою агитацию.

Результаты голосования, как сообщается, будут обнародованы не ранее вторника.

Отмечается, вскоре в Гвинее-Бисау должны состояться и всеобщие выборы, знаменующие восстановление гражданского правления.

Напомним, осенью 2025 года военные западноафриканского государства Гвинеи-Бисау объявили, что взяли «полный контроль над страной» и «приостановили избирательный процесс».