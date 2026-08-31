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    Референдум по изменениям в Конституции прошел в Гвинее-Бисау

    В воскресенье жители Гвинеи-Бисау приняли участие в референдуме по внесению изменений в Конституцию. Голосование прошло спустя девять месяцев после военного переворота, в результате которого власть в стране перешла к военным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Референдум по изменениям в Конституции прошел в Гвинее-Бисау
    Фото: ua.news

    Временные власти разработали пакет поправок к основному закону. По их словам, нововведения упростят систему распределения власти и позволят избежать в будущем политических кризисов.

    Оппозиция же призывала к бойкоту референдума, поскольку по мнению ее представителей, поправки непропорционально увеличивают полномочия президента, их разработали без общественных консультаций, а противникам нововведений фактически было запрещено вести свою агитацию.

    Результаты голосования, как сообщается, будут обнародованы не ранее вторника.

    Отмечается, вскоре в Гвинее-Бисау должны состояться и всеобщие выборы, знаменующие восстановление гражданского правления.

    Напомним, осенью 2025 года военные западноафриканского государства Гвинеи-Бисау объявили, что взяли «полный контроль над страной» и «приостановили избирательный процесс».

    Африка В мире Гвинея-Бисау Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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