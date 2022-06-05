Референдум нужен молодежи - президент Национальной академии наук

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов прибыл на избирательный участок для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, референдум нужен молодежи

«Референдум в первую очередь нужен для молодежи, а не для уходящего поколения. Что нас ждет в будущем? Все зависит от референдума. Голосование – главная задача каждого гражданина. Поэтому я и пришел голосовать», - сказал М. Журынов.

Ученый проголосовал на избирательном участке №537, расположенном в школе-интернате №17.

В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Одним из первых голосовать пришел аким Алматы Ерболат Досаев вместе со своей супругой.