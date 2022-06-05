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    11:07, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Референдум нужен молодежи - президент Национальной академии наук

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов прибыл на избирательный участок для голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, референдум нужен молодежи

    «Референдум в первую очередь нужен для молодежи, а не для уходящего поколения. Что нас ждет в будущем? Все зависит от референдума. Голосование – главная задача каждого гражданина. Поэтому я и пришел голосовать», - сказал М. Журынов.

    Ученый проголосовал на избирательном участке №537, расположенном в школе-интернате №17.

    В Алматы в 7 часов утра открылись 574 избирательных участка. Одним из первых голосовать пришел аким Алматы Ерболат Досаев вместе со своей супругой.


    Теги:
    Общество Алматы Референдум Мнения
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