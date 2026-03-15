Референдум и праздничная атмосфера: как голосуют в Карагандинской области

В Карагандинской области сегодня проходит голосование на республиканском референдуме по вопросу принятия нового проекта Конституции. Участки открылись в 7:00 утра, и с первых часов жители региона активно приходят, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

По уточненным данным, правом участия в голосовании обладают 757 671 житель области. Для организации референдума создана 651 комиссия, из них 14 территориальных и 637 участковых. В их составе работают 4415 членов комиссий.

На территории региона открыты 637 участков для голосования, все они обеспечены необходимым оборудованием — кабинами для тайного голосования, урнами для бюллетеней и информационными материалами.

Особое внимание уделено созданию условий для людей с инвалидностью. Так, 562 участка оборудованы пандусами, 589 — тактильными указателями. В день голосования задействованы 140 автомобилей инватакси, 74 сурдопереводчика в онлайн-режиме, а также около 1700 индивидуальных помощников.

Для прозрачности процесса на участках работают наблюдатели от общественных объединений, неправительственных организаций, представители СМИ, а также международные наблюдатели. На каждом участке размещены тексты проекта новой Конституции на государственном и русском языках, подготовлена и его аудиоверсия.

В день голосования для удобства граждан работают дополнительные сервисы. На 346 крупных участках доступна онлайн-проверка регистрации граждан. В Караганде определены шесть участков, где можно пройти временную регистрацию. Кроме того, в регионе функционируют 15 call-центров, где жители могут получить необходимую информацию.

На некоторых участках время начала и окончания голосования отличается от стандартного. В частности, на 11 участках, расположенных в воинских частях и на предприятиях с вахтовым методом работы, голосование началось с 06:00 утра. Также на 33 участках временного пребывания граждан завершение голосования может быть объявлено раньше, если проголосовали все включенные в список избиратели. Аналогичное правило действует и в отделении Акжартас Шетского района, которое находится в труднодоступной местности.

Фото: акимат Карагандинской области

Ярмарки и концерты у участков

День референдума в регионе проходит не только как политическое событие, но и как общественная акция. Сегодня рядом с 286 избирательными участками городов и районов области организована ярмарка «Наурыз сейл».

Жители и гости активно интересуются продукцией местных производителей. Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, развитие внутренней торговли и создание праздничной атмосферы для жителей и гостей региона. В рамках акции на продовольственные и непродовольственные товары действуют специальные скидки, а акционные позиции отмечены праздничной навигацией «Nauryz».

В акции участвуют предприниматели и крупные торговые сети — «Корзина», Magnum, «Аян», «Южный», «Реал», «Норма», «Оптима», а также торговые дома и ТРЦ «Абзал», «12 месяцев», Global City, «Умай», «Таир», City Mall, Grand Store, «БУМ», «Каскад», «Проспект», «Строймарт» и другие.

В Темиртау праздничную атмосферу поддержали концертами. В частности, в участковых комиссиях № 294 и № 295 для жителей выступили творческие коллективы. Концертные программы стали приятным дополнением для тех, кто пришел проголосовать.

Голосуют семьями и целыми поколениями

Жители региона приходят на референдум семьями, чтобы вместе реализовать свое конституционное право и обсудить важные общественные вопросы.

Так, житель Каркаралинска Мардан Альжан пришел на участок № 466, расположенный в районном доме культуры, вместе с супругой Бибинур Саяткызы и четырьмя детьми. Семья одной из первых приняла участие в голосовании и получила памятный подарок.

– Мы пришли на референдум всей семьей. Вместе с супругой сделали свой выбор. Каждый человек, голосуя, вносит вклад в развитие страны, — отметил Мардан Аскарович.

Среди первых проголосовавших оказался и 90-летний аксакал Мереке Сыздыков из села Новоузенка Бухар-Жырауского района. В прошлом он несколько лет руководил местным совхозом и, несмотря на почтенный возраст, решил одним из первых выразить свою гражданскую позицию.

Свое мнение выразили общественные деятели и руководители

На участке № 65, расположенном в средней школе № 10 Караганды, проголосовала руководитель областного филиала Всемирной ассоциации казахов, деятель культуры Казахстана, депутат областного маслихата и певица Меруеш Башай.

По ее словам, участие в референдуме — это осознанный выбор каждого гражданина.

– Это не просто отметка в бюллетене, а выбор человека, которому небезразлична судьба страны. Референдум – это особый момент, когда народ сам определяет свое будущее. Каждое сегодняшнее решение повлияет на жизнь наших детей и внуков, — подчеркнула она.

В Темиртау участие в голосовании принял ректор Карагандинского индустриального университета Бахыт Жаутиков. Он проголосовал на одном из избирательных участков города и отметил важность участия граждан в принятии ключевых государственных решений.

– Участие в голосовании — это проявление гражданской ответственности и вклад каждого человека в будущее государства, — отметил ректор, призвав преподавателей, студентов и сотрудников университета активно участвовать в общественно-политической жизни страны.

Свой голос на референдуме отдал и аким Темиртау Галым Ашимов. Об этом он сообщил в личном аккаунте в Instagram.

–-Сегодня принял участие в республиканском референдуме и отдал свой голос. Проголосовал на участке № 265, расположенном в здании Карагандинского индустриального университета. Каждый голос имеет значение, — отметил глава города металлургов.

Выбор сделал и глава региона

В день референдума свою гражданскую позицию выразил и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он проголосовал на участке № 17.

– Сегодня я пришел сделать выбор как гражданин Казахстана – ради будущего нашей страны, наших детей и внуков, — отметил глава региона.

На этом участке зарегистрированы 2222 избирателя, среди них 59 молодых людей, которые впервые участвуют в голосовании после достижения 18-летнего возраста.

По словам акима области, референдум имеет не только государственное значение, но и важен для каждой казахстанской семьи. Он также отметил высокий уровень технической и организационной подготовки избирательных участков в регионе.

Явку граждан в течение дня можно отслеживать на официальных ресурсах Центральной комиссии референдума Республики Казахстан.

Напомним, среди регионов наибольшая явка зафиксирована в Карагандинской области — 26,64%, что является самым высоким показателем по республике на данный момент.