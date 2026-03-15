    10:54, 15 Март 2026 | GMT +5

    Карагандинская область лидирует по явке на референдум

    По предварительным данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 10:00 в голосовании приняли участие 2 393 844 гражданина, что составляет 19,21% от общего числа участников референдума в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Карагандинская область лидирует по явке на референдум
    Фото: акимат Карагандинской области

    Среди регионов наибольшая явка зафиксирована в Карагандинской области — 26,64%, что является самым высоким показателем по республике на данный момент.

    Карагандинская область лидирует по явке на референдум
    Фото: Kazinform

    В целом голосование проходит во всех регионах страны, участки работают в штатном режиме. Референдум считается состоявшимся, если участие в голосовании примет более половины граждан, имеющих право голоса.

    Карагандинская область лидирует по явке на референдум
    Фото: Kazinform
    Карагандинская область лидирует по явке на референдум
    Фото: акимат Карагандинской области
    Карагандинская область лидирует по явке на референдум
    Фото: акимат Карагандинской области

    Следующую информацию о явке граждан комиссия представит в 12:00.

    Напомним, в 7.00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу.

    Всего в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

    На голосование вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

    В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.

    Регионы Казахстана Карагандинская область Конституционная реформа Референдум-2026
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают