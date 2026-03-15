Карагандинская область лидирует по явке на референдум

Среди регионов наибольшая явка зафиксирована в Карагандинской области — 26,64%, что является самым высоким показателем по республике на данный момент.

Фото: Kazinform

В целом голосование проходит во всех регионах страны, участки работают в штатном режиме. Референдум считается состоявшимся, если участие в голосовании примет более половины граждан, имеющих право голоса.

Фото: Kazinform

Фото: акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Следующую информацию о явке граждан комиссия представит в 12:00.

Напомним, в 7.00 по времени Астаны все участки референдума в Казахстане начали свою работу.

Всего в день референдума работают 10 388 участков, в том числе в 54 странах предусмотрен 71 участок при загранучреждениях Казахстана.

На голосование вынесен один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

В наблюдении за референдумом принимают участие 359 международных наблюдателей. Для освещения процесса голосования аккредитованы 185 иностранных журналистов из 31 страны.