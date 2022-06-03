3 Июня 2022 15:30

Референдум для Казахстана имеет особую значимость - председатель Общественного совета Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор ОФ «Информационно-ресурсный центр», председатель Общественного совета Алматы Алтынай Кобеева заявила, что предстоящий референдум для Казахстана предельно актуален и имеет особую значимость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Настоящий референдум для Казахстана предельно актуален и имеет особую значимость, на мой взгляд, по нескольким причинам. Первое - переход ко «второй республике», как к новому качественному состоянию всей политической системы страны, должен быть легитимизован. Общественная поддержка, как оценка, безусловно, важна. Второе - референдум имеет знаковую ценность в контексте достойного примера для потенциальных руководителей страны, когда действующий Президент добровольно идет на законодательные ограничения своих полномочий и предлагает укрепить принцип субсидиарности в политике - выборы руководителей различных уровней, наделение их соответствующими полномочиями и ответственностью, усиление подотчетности», - сказала она.

Спикер также заявила, что референдум снимает двусмысленность и неопределенность со статусом и ролью Первого Президента.

«Признавая и подчеркивая роль Первого Президента в становлении суверенного Казахстана, граждане страны по-иному взглянут на роль личности в истории, исключающий элементы культа и необходимости наличия юридических барьеров для его формирования и популяризации», - отметила Алтынай Кобеева.

«Референдум укрепляет и формирует добрую традицию, которая способствует пониманию каждым казахстанцем своей личной роли в формирование «большой политики», в укреплении осознания, что мой голос будет не просто услышан, а будет определяющим при решении вопросов, в которых я лично заинтересован. И такая традиция гарантирует эволюционный путь развития страны, на котором еще наверняка будут отдельные препятствия, но при преодолении которых власть будет гарантированно учитывать общественное мнение, мнения всего спектра гражданского общества, которое наверняка исключает потрясения и «уличную демократию», - добавила председатель Общественного совета.



