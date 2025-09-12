Редкую рукопись передали в Национальную библиотеку РК

Церемония передачи состоялась в рамках II заседания Ассоциации казахстанских манускриптоведов. В мероприятии приняли участие известные отечественные ученые в области манускриптоведения и востоковедения, сотрудники библиотеки, а также молодые исследователи.

Основная цель встречи — системное исследование, сохранение и введение в научный оборот рукописного наследия Казахстана. Кроме того, обсуждались методологические и правовые основы исследований, определялись современные тенденции развития науки о рукописях, а также рассматривались пути углубления профессиональных связей между отечественным и международным научным сообществом.

В ходе заседания участники выступили с докладом на тему «Государственные и частные рукописные фонды Казахстана: научно-практическое значение, законодательные и правовые вопросы». В докладах были обозначены актуальные проблемы, возникающие при хранении и использовании рукописей, а также подчеркнута необходимость их научного и правового решения.

Кроме того, состоялась презентация труда Султана Али Тибба аль-Хорасани «Лечебная традиция», изданного по инициативе Научно-исследовательского центра «Письменное наследие и духовная культура» при Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Ранее в Национальной библиотеке РК состоялась официальная встреча с делегацией штата Селангор (Малайзия), посвящённая вопросам профессионального и культурного сотрудничества.