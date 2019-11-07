Редкую книгу британского журналиста о казахах подарили фонду музея в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ‪Книгу английского журналиста и писателя Годфри Лайаса «Kazak Exodus», изданную в 1956 году в Лондоне, подарили музею редких книг РГП «Ғылым ордасы» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

‪Книга, написанная на английском языке, имеет небольшой тираж и входит в число редких. Теперь одна из оригинальных версий издания будет храниться в фонде музея Национальной академии наук РК.

Книга была переведена издателем, политологом и общественным деятелем Бахытжаном Бухарбаем на казахский и русский языки под названием «Аспантау асқан үркін көш» и «Великий исход казахов».

«Я нашел эту книгу в интернете, когда искал для себя информацию об Оспан батыре. Перевода книги не было. Я на популярном сайте нашел оригинальную версию и заказал в США. Изначально хотел просто почитать книгу, а после того, как увидел наши знакомые казахские имена, описание обычаев, традиций и нашел для себя много полезного, то решил перевести», - отметил Бахытжан Бухарбай.

По его словам, перевод книги занял около 5 с половиной месяцев. На казахский язык ее перевели также 3 профессиональных переводчика, которые были отобраны из 77 человек. Книга на двух языках вышла тиражом 4 тыс. экземпляров и сейчас уже в продаже во всех сетях книжного магазина.

Книга содержит в себе рассказ о кочевом образе жизни казахов и описывает события 50-х годов, когда около 20 тыс. казахских семей из китайской провинции Синьцзян со стадами верблюдов, овец и лошадей начали трагический, но непреклонный исход из коммунистической страны. Некоторые из них с трудом переселяются в Восточный Кашмир, а другая часть - в Турцию.

«Автор книги - английский писатель - подробно написал об этом событии со слов самих казахов, которые сейчас живут в Турции. Он с ними встретился в 1954 году, а спустя 2 года издал книгу на английском языке. Мне кажется, автора заинтересовала эта тема тем, что проблема вызвала большой резонанс и имела масштабный характер. Он в книге рассказывает, что такая перекочевка в истории была впервые», - пояснил Бахытжан Бухарбай.

Юрист и историк Айгуль Кенжебаева отметила, что основной идеей этой книги является свободолюбие.

«Все мы ничего не знали об этом периоде. Нам только известно, что какие-то казахи каким-то образом оказались в Турции, но каким образом и почему: никто не знал. Все замалчивали. Поэтому ценность этой книги в том, что автор практически документально описал все что было, записал тех людей, которые сами перешли этот путь», - поделилась впечатлениями Айгуль Кенжебаева.

В библиотеке НАН РК хранятся около 300 тыс. редких книг.