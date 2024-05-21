Редкоземельные отношения. Британия рвется к недрам Казахстана

В марте Казахстан и Великобритания подписали Дорожную карту сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых. Эта инициатива нацелена на укрепление партнерства путем создания совместных предприятий на территории Казахстана. Собственный корреспондент агентства Kazinform разбирался, какую выгоду принесет Казахстану сотрудничество с британской стороной в этой области.

Минералы будущего

По мере того, как мир стремительно движется к «зеленому» будущему, спрос на критически важные полезные ископаемые неуклонно растет. Эти минералы, включающие редкие элементы и некоторые металлы, имеют решающее значение для экономического процветания и национальной безопасности ведущих государств нашей планеты. Создание устойчивых цепочек поставок и получение доступа на месторождения этих элементов лежат в основе стратегии Великобритании по критически важным полезным ископаемым, которая принята в июле 2022 года и обновлена в марте прошлого года.

- Мы движемся к миру, основанному на критически важных полезных ископаемых: нам нужны литий, кобальт и графит для производства аккумуляторов для электромобилей; кремний и олово для нашей электроники; редкоземельные элементы для электромобилей и ветряных турбин, - говорится в отмеченной британской стратегии.

В этом документе подчеркивается, что критически важные полезные ископаемые приобретут еще большее значение в будущем. Ожидается, что к 2040 году миру потребуется в 4 раза больше этих минералов для использования в экологически чистых энергетических технологиях.

Участники конференции «Энергетический переход 2023» в британском институте «Чатем-Хаус» рассказали, что компании-производители ветрогенераторов и электромобилей остро нуждаются в неодиме и празеодиме, а поставщики высоковольтных линий электропередач – в кобальте и алюминии.

Из определенных Британской геологической службой 18-ти критических минералов, восемь уже производят в нашей стране, а по остальным 8-ми элементам в Казахстане имеется сырьевая база. Это обуславливает вхождение нашей страны в ТОП-10 ведущих партнеров Великобритании в данной сфере.

Ключевые направления сотрудничества

Казахстан и Великобритания в марте 2024 года одобрили Дорожную карту стратегического партнерства в области критически важных полезных ископаемых.

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК

- В ней изложены шаги по продвижению устойчивых цепочек поставок критических минералов, повышению их устойчивости, развитию исследований и инноваций, повышению квалификации и наращиванию потенциала в этой области, - сообщается в ответе посольства Великобритании в Астане на запрос агентства Kazinform.

Интересно отметить, что британская сторона делает акцент на «обмене опытом в области добычи и переработки полезных ископаемых с поддержкой полного жизненного цикла добычи сырья», тогда как Лондон в их понимании должен выступать в качестве финансового и торгового центра.

В свою очередь, Министерство промышленности и строительства Казахстана утверждает, что цель партнерства с британской стороной заключается в создании производства «с добавленной стоимостью критически важного сырья, деталей или компонентов для последующей поставки конечной продукции в страны-потребители».

При этом, как отметил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, установленный для инвесторов минимальный порог переработки сырья, после которого оно может вывозиться из нашей страны, соответствует среднему переделу, то есть уровню товаров невысокой технологической сложности или полуготовых товаров.

- Конкретные проекты включают совместную работу по передовому международному опыту и использованию современных технологий для геологического картирования, а также продвижение передового опыта в региональных поисковых и картографических работах по критически важным полезным ископаемым между Геологической службой Казахстана и Британской геологической службой. Одним из существующих примеров сотрудничества в этой области является совместное предприятие MaritimeHouse и «Жезказганредмет» по развитию переработки рения в Казахстане, - сообщили в британском дипучреждении.

Рений – редкий металл, который в основном используется в качестве легирующей добавки при производстве жаропрочных сплавов. Они незаменимы в высокотемпературных установках, таких как авиационные двигатели, промышленные газовые турбины и ракетные двигатели.

По данным Министерства промышленности и строительства РК, сегодня на британский рынок уже поставляются бериллий, тантал, ванадий, наряду с медью, титаном и фосфором. О степени переработки этих минералов или форме вывозимой продукции казахстанское ведомство умолчало в ответе на запрос агентства Kazinform.

Коллаж: Kazinform

Что говорят эксперты

По словам основателя британской Ассоциации критически важных полезных ископаемых Джеффа Таунсенда, сотрудничество с Казахстаном имеет жизненно важное значение для достижения Великобританией своих целей по получению доступа к минеральному сырью.

- Около 40% территории страны было полностью исследовано. Таким образом, для страны, которая находится в 6 часах полета от нас, это невероятная возможность выстроить непрерывную цепочку поставок: от первоначальной разведки и добычи до первых этапов переработки вплоть докомпаний, занимающихся переработкой и сбытом в Великобритании, - сказал Джефф Таунсенд в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform.

- Безусловно, если Великобритания хочет достичь своих важнейших целей в области добычи полезных ископаемых, Казахстан является центральной опорой в этом. Весь вопрос в том, как нам сблизить две страны, - добавил основатель британской Ассоциации критически важных полезных ископаемых.

По его словам, политические изменения, произошедшие в Казахстане за последние годы, помогли сделать нашу страну более привлекательной для компаний из Великобритании. Однако он назвал три проблемы, с которыми продолжает сталкиваться британский бизнес.

Во-первых, у британских компаний недостаточно понимания бизнес-среды Казахстана. Во-вторых, Джефф Таунсенд подчеркнул логистические сложности в доставке товаров в Великобританию. Но самым серьезным вызовом, по его мнению, является конкуренция с китайскими компаниями. Впрочем, британцы убеждены, что благодаря своим технологическим преимуществам и компетенции, они могут преодолеть этот вызов и сохранить свою конкурентоспособность.

Неограниченные возможности в недрах и ограничения в инновациях

Как отмечено выше, Министерство промышленности и строительства РК не сообщило в какой форме вывозятся за рубеж бериллий, тантал, ванадий, наряду с медью, титаном и фосфором. Скорее всего это товары невысокой сложности или даже сплавы. Реальность такова, что компании, добывающие критически важные полезные ископаемые в Африке или Южной Америке, в основном вывозят минералы в виде сырья в другие места, где из них делают высокотехнологичную продукцию.

- Компании, которые занимаются разведкой и добычей полезных ископаемых, отличаются от компаний, которые перерабатывают это сырье в металлы или материалы, которые затем используются для производства полупроводников, полупроводниковых пластин или чего-то еще, - говорит Джефф Таунсенд.

На его взгляд, первыми движущими силами в Казахстане, скорее всего, станут компании, занимающиеся добычей и переработкой полезных ископаемых. Только после того, как они укрепятся на казахстанском рынке, другие фирмы, специализирующиеся на производстве высокотехнологичной продукции, возможно, проявят интерес к недрам Великой степи.

В заключение заметим, что сегодня мало кто из заинтересованных лиц говорит о перспективах производства полупроводников, интегральных схем или другой высокотехнологичной продукции на территории Казахстана. Это является ярким свидетельством того, что казахстанские минералы, востребованные ведущими странами и сравниваемые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым с «новой нефтью», продолжат экспортироваться.