РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Редколлегия рассмотрела первый том академического издания по истории Казахстана

    Сегодня под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось первое заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Редколлегия рассмотрела первый том академического издания по истории Казахстана
    Фото: Акорда

    Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника для дальнейшей верстки и печати. На заседании был рассмотрен первый том многотомника, посвященный древнему периоду.

    Редколлегия рассмотрела первый том академического издания по истории Казахстана
    Фото: Акорда

    Редакционная коллегия, заслушав доклад научного руководителя первого тома, генерального директора института археологии имени А. Х. Маргулана Акана Онгарулы, обсудила концепцию, содержание и структуру представленного материала.

    На заседании с экспертным заключением выступили рецензенты: доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Жакен Таймагамбетов, кандидат исторических наук, директор Объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А. Х. Маргулана Виктор Мерц, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Нурсан Алимбай. Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии.

    Следующее заседание редакционной коллегии состоится в августе, где будет рассмотрен второй том академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

    Теги:
    Акорда Госсоветник РК История Казахстана Ерлан Карин
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают