Редколлегия рассмотрела первый том академического издания по истории Казахстана

Главной задачей редколлегии является финальное рецензирование и утверждение текстовых материалов, карт и иллюстраций многотомника для дальнейшей верстки и печати. На заседании был рассмотрен первый том многотомника, посвященный древнему периоду.

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Редакционная коллегия, заслушав доклад научного руководителя первого тома, генерального директора института археологии имени А. Х. Маргулана Акана Онгарулы, обсудила концепцию, содержание и структуру представленного материала.

На заседании с экспертным заключением выступили рецензенты: доктор исторических наук, академик Национальной академии наук Жакен Таймагамбетов, кандидат исторических наук, директор Объединенного археологического научно-исследовательского центра имени А. Х. Маргулана Виктор Мерц, главный научный сотрудник Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Нурсан Алимбай. Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии.

Следующее заседание редакционной коллегии состоится в августе, где будет рассмотрен второй том академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».