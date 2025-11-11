РУ
    22:16, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Редкого бурого медведя зафиксировали в нацпарке «Алтын-Емель»

    На территории Национального парка «Алтын-Емель» фотоловушка зафиксировала редкого Тянь-Шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    На видеокадрах видно, как хищник подходит к установленной камере, обнюхивает ее, после чего проходит мимо, полностью попадая в объектив.

    Тянь-Шаньский бурый медведь внесен в Красную книгу Казахстана и находится под особой охраной государства.

    Сотрудники нацпарка отмечают, что полученные материалы свидетельствуют о благоприятном состоянии экосистем высокогорных районов «Алтын-Емеля». Подобные данные являются результатом системной работы парка по сохранению и изучению биоразнообразия.

    Ранее сообщалось, что в Алтын-Емеле запечатлели лису в дикой природе. Кадры были сняты во время планового мониторинга, проводимого инспекторами.

