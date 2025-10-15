Лису в дикой природе запечатлели в национальном парке в Жетысу

Как сообщили в администрации парка, кадры были сняты во время планового мониторинга, проводимого инспекторами. На видео видно, что животное бодрое, внимательное и чувствует себя комфортно в природных условиях.

— Подобные наблюдения имеют большое значение, так как позволяют отслеживать состояние животного мира и изучать ареалы обитания различных видов, — отметили в парке.

Ранее сообщалось, что в объектив фотоловушек в Алтын-Эмель попали куланы (Equus hemionus) – редкие животные, занесенные в Красную книгу.