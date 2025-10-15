01:02, 15 Октябрь 2025 | GMT +5
Лису в дикой природе запечатлели в национальном парке в Жетысу
В государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» зафиксирован редкий момент: на видео попала степная лисица (Vulpes vulpes), свободно передвигающаяся в естественной среде, передает корреспондент Kazinform.
Как сообщили в администрации парка, кадры были сняты во время планового мониторинга, проводимого инспекторами. На видео видно, что животное бодрое, внимательное и чувствует себя комфортно в природных условиях.
— Подобные наблюдения имеют большое значение, так как позволяют отслеживать состояние животного мира и изучать ареалы обитания различных видов, — отметили в парке.
Ранее сообщалось, что в объектив фотоловушек в Алтын-Эмель попали куланы (Equus hemionus) – редкие животные, занесенные в Красную книгу.