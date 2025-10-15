РУ
    01:02, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Лису в дикой природе запечатлели в национальном парке в Жетысу

    В государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» зафиксирован редкий момент: на видео попала степная лисица (Vulpes vulpes), свободно передвигающаяся в естественной среде, передает корреспондент Kazinform.

    лиса
    Скрин из видео

    Как сообщили в администрации парка, кадры были сняты во время планового мониторинга, проводимого инспекторами. На видео видно, что животное бодрое, внимательное и чувствует себя комфортно в природных условиях.

    — Подобные наблюдения имеют большое значение, так как позволяют отслеживать состояние животного мира и изучать ареалы обитания различных видов, — отметили в парке.

    Ранее сообщалось, что в объектив фотоловушек в Алтын-Эмель попали куланы (Equus hemionus) – редкие животные, занесенные в Красную книгу.

     

    Айгерим Коппаева
