Редкий степной кот попал на видео в Чарынском каньоне

Как оказалось, в округе Чарынского каньона в Алматинской области прогулялся редкий вид кота — Felis lybica ornata.

Не стоит путать данный вид кота с его одомашненными сородичами. В отличие от котов, живущих с людьми, степной кот Felis lybica ornata очень осторожен, не показывается на глаза людям, ведет одиночный образ жизни и в основном активен в ночное время.

— Степной кот обитает в степных, полупустынных и предгорных районах. Основу его рациона составляют мелкие грызуны, птицы, иногда насекомые. Окрас обычно сероватый или желтоватый, на спине заметны темные полосы и пятна, хвост длинный, с черными кольцеобразными отметинами на конце, — рассказали в Чарынском государственном национальном природном парке.

Отмечено, что данные, полученные с помощью фотоловушек, позволяют более эффективно планировать меры по охране редких животных.

