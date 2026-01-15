РУ
    09:38, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Редкий степной кот попал на видео в Чарынском каньоне

    Сотрудники Чарынского государственного национального природного парка, пересматривая записи с фотоловушек, обнаружили интересного гостя, передает Kazinform.

    Редкий степной кот попал на видео в Чарынском каньоне
    Фото: Чарынский государственный национальный природный парк

    Как оказалось, в округе Чарынского каньона в Алматинской области прогулялся редкий вид кота — Felis lybica ornata.

    Не стоит путать данный вид кота с его одомашненными сородичами. В отличие от котов, живущих с людьми, степной кот Felis lybica ornata очень осторожен, не показывается на глаза людям, ведет одиночный образ жизни и в основном активен в ночное время.

    — Степной кот обитает в степных, полупустынных и предгорных районах. Основу его рациона составляют мелкие грызуны, птицы, иногда насекомые. Окрас обычно сероватый или желтоватый, на спине заметны темные полосы и пятна, хвост длинный, с черными кольцеобразными отметинами на конце, — рассказали в Чарынском государственном национальном природном парке.

    Отмечено, что данные, полученные с помощью фотоловушек, позволяют более эффективно планировать меры по охране редких животных.

    Ранее новые зимние кадры с фотоловушек показали в Катон-Карагайском национальном парке Восточно-Казахстанской области. 

