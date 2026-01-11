Новые зимние кадры с фотоловушек показали в Катон-Карагайском нацпарке

В центре внимания — сибирские горные козлы, главные герои высокогорного «сериала», снятого без режиссера, но с настоящими драмами, характерами и продолжением.

Как рассказали сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка, почти все из более чем 70 видеороликов, полученных в этот раз, зафиксировали именно горных козлов — в период их активной зимней жизни и недавнего гона.

— Иногда кажется, что это не просто наблюдения, а настоящий сериал. Есть харизматичный главный герой, есть хитрые соперники и, конечно, козочки, ради которых все и происходит, — с улыбкой отмечают специалисты парка.

На одном из видео впервые в одном кадре оказались сибирский горный козел и алтайский улар — редкая птица, занесенная в Красную книгу Республики Казахстан. Такие совпадения, по словам ученых, особенно ценны. Фотоловушки позволяют увидеть то, что в обычных полевых условиях зафиксировать почти невозможно.

Зимние съемки пришлись на период, когда стада горных козлов формируются по строгим правилам природы. Чаще всего это один взрослый самец, несколько самок и сеголетки — молодняк прошлого года.

— На этих кадрах как раз тот самый взрослый самец — условный «владелец гарема». По количеству сеголеток можно судить, насколько успешным был прошлый сезон размножения и сколько козлят смогли выжить, — поясняют сотрудники научного отдела парка.

Фотоловушки, установленные на хребтах Сарымсакты и Алтайский Тарбагатай, работают круглый год. Они помогают не только уточнять сроки гона, маршруты миграции и численность животных, но и видеть результаты работы по сохранению дикой природы.

В этот раз сотрудники парка решили показать и тех, кто обычно остается за кадром. На опубликованных видео можно увидеть специалистов, которые устанавливают и обслуживают фотоловушки в высокогорье — в снег, туман и мороз.

— Пройти несколько километров вверх по склону, по глубокому снегу, а потом еще аккуратно настроить оборудование — это обычный рабочий день. Иногда уже просто нет сил обходить камеру стороной, чтобы не попасть в кадр, — признаются сотрудники.

На видеозаписях — Владимир Воробьёв, Болат Кобешов и Жомарт Аманбаев. Именно они неделями работают в горах, чтобы затем зрители могли увидеть уникальные сцены из жизни дикой природы Алтая.

В национальном парке подчеркивают, что такие кадры — не просто красивая картинка, а результат кропотливой научной и полевой работы. И в новом году команда обещает продолжать делиться этими историями — теплыми, живыми и по-настоящему редкими, снятыми там, куда человек приходит лишь гостем.

Ранее в горах Восточного Казахстана вновь увидели хозяина высокогорий, символа Алтая — снежного барса.