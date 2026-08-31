Редкий кадр: марал попал на фотоловушку в Западном Алтае

В Западно-Алтайском государственном природном заповеднике фотоловушка запечатлела марала в естественной среде обитания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Густой лес, тишина и марал, занятый своей обычной жизнью — такой кадр удалось получить с фотоловушки в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике.

Марал — один из крупных копытных, характерных для природы Алтая. Он предпочитает лесные участки и осторожно выходит на открытые пространства.

Фотоловушка позволяет увидеть лес таким, каким он остается без присутствия человека. На этот раз главным героем кадра стал марал.

Ранее дикий кабан с детенышами попал в фотоловушку в Наурзумском заповеднике.