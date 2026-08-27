Дикий кабан с детенышами попал в фотоловушку в Наурзумском заповеднике

Представителя местной фауны запечатлела одна из фотоловушек, установленных на территории Наурзумского государственного природного заповедника, передает корреспондент агентства Kazinform.

В объектив камеры попал дикий кабан. Как отметили в заповеднике, фотоловушки позволяют наблюдать за жизнью животных в естественной среде практически без вмешательства человека.

Дикие кабаны играют важную роль в природной экосистеме. Благодаря хорошо развитому обонянию они находят пищу даже под слоем почвы. Рацион животных разнообразен: они питаются корнями растений, семенами, плодами, а также мелкими насекомыми.

Наибольшую активность кабаны проявляют преимущественно в ночное время. В поисках пищи животные перекапывают почву, тем самым влияя на естественные процессы в лесной экосистеме.

В Наурзумском заповеднике подчеркнули, что кадры с фотоловушек помогают специалистам наблюдать за передвижением диких животных и получать данные об их жизни без непосредственного присутствия человека.

— Каждый кадр из природы — это ценный источник информации, позволяющий приоткрыть тайны жизни животного мира заповедника, — отметили в учреждении.

Ранее рысь попала в фотоловушку Наурузумского заповедника.