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    Рысь попала в фотоловушку в Наурзумском заповеднике

    Редкого хищника зафиксировала одна из фотоловушек, установленных на территории Наурзумского государственного природного заповедника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рысь попала в фотоловушку в Наурзумском заповеднике
    Фото: Наурзумский заповедник

    Как сообщили в заповеднике, в объектив камеры попала рысь — один из наиболее скрытных представителей дикой природы. Встретить хищника в естественной среде крайне сложно: как правило, о его присутствии специалисты узнают по оставленным следам.

    На этот раз животное удалось отчетливо зафиксировать с помощью фотоловушки. В заповеднике отмечают, что подобные кадры позволяют наблюдать за жизнью диких животных практически без вмешательства человека.

    — Такие кадры показывают, что жизнь в природе Наурзума продолжается своим чередом даже тогда, когда мы ее не видим, — отметили в заповеднике.

    Фотоловушки используются специалистами для наблюдения за животными, изучения их перемещений и фиксации редких видов.

    Ранее беркут и джейраны попали в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель».

    Природа Заповедники Животные Красная книга
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор