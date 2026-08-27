Рысь попала в фотоловушку в Наурзумском заповеднике

Как сообщили в заповеднике, в объектив камеры попала рысь — один из наиболее скрытных представителей дикой природы. Встретить хищника в естественной среде крайне сложно: как правило, о его присутствии специалисты узнают по оставленным следам.

На этот раз животное удалось отчетливо зафиксировать с помощью фотоловушки. В заповеднике отмечают, что подобные кадры позволяют наблюдать за жизнью диких животных практически без вмешательства человека.

— Такие кадры показывают, что жизнь в природе Наурзума продолжается своим чередом даже тогда, когда мы ее не видим, — отметили в заповеднике.

Фотоловушки используются специалистами для наблюдения за животными, изучения их перемещений и фиксации редких видов.

Ранее беркут и джейраны попали в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель».