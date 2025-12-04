РУ
    Редкий алтайский улар попал в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка

    Алтайский улар, предпочитающий отвесные горные скалы и высоты до 3500 метров, попался в фотоловушку нацпарка, передает агентство Kazinform.

    Редкий алтайский улар попал в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка
    Кадр из видео

    — Эта великолепная птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, обитает в Катон-Карагайском национальном парке, предпочитая окрестности отвесных скал на высоте 2000–3500 метров над уровнем моря, — говорится в сообщении.

    Его оперение идеально приспособлено для камуфляжа, полностью сливаясь с серой и коричневой горной породой. Это помогает улару эффективно скрываться от хищников.

    Несмотря на суровые морозы и глубокие снега зимой, улары не спускаются вниз. Они зимуют на высокогорье, питаясь мхами на камнях и корнями горных растений.

    Ранее был опубликован первый в мире снимок уникальной белой пиренейской рыси.

