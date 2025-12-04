Редкий алтайский улар попал в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка

— Эта великолепная птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, обитает в Катон-Карагайском национальном парке, предпочитая окрестности отвесных скал на высоте 2000–3500 метров над уровнем моря, — говорится в сообщении.

Его оперение идеально приспособлено для камуфляжа, полностью сливаясь с серой и коричневой горной породой. Это помогает улару эффективно скрываться от хищников.

Несмотря на суровые морозы и глубокие снега зимой, улары не спускаются вниз. Они зимуют на высокогорье, питаясь мхами на камнях и корнями горных растений.



