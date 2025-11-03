РУ
    00:44, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Опубликован первый в мире снимок уникальной белой пиренейской рыси

    В фотоловушку испанского фотографа-любителя попала уникальная пиренейская рысь с редким генетическим заболеванием, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Опубликова первый в мире снимок уникальной белой пиренейской рыси
    Фото: Ángel Hidalgo

    Белый призрак средиземноморского леса. Так Анхель Идальго, фотограф-любитель, описывает свою последнюю находку, снимок с одной из камер-фотоловушек, установленных в глубине одного из горных хребтов Хаэна.

    Ему удалось зафиксировать уникальную пиренейскую рысь с лейкизмом — генетическим заболеванием, при котором частично или полностью отсутствует пигментация кожи, но не глаз, как это бывает у животных-альбиносов. По данным местных СМИ, это беспрецедентное открытие было сделано 22 октября в провинции Хаэн.

    Точное место, где этот экземпляр пиренейской рыси (Lynx pardinus) был обнаружен в дикой природе, о чем свидетельствует отсутствие ошейника для слежения, держится в секрете. Пиренейская рысь, несмотря на усилия испано-португальских властей по сохранению вида, по-прежнему относится к категории «уязвимых» по параметрам Международного союза охраны природы.

    По оценкам испанского Министерства экологического перехода, в 2023 году численность популяции этих животных превысит 2 000 особей, обитающих на территории двух стран Пиренейского полуострова. 

    Ранее животные из Красной книги Казахстана попали на фотоловушки.

