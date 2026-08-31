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    Редкие кадры семейства снежных барсов получили в Катон-Карагае

    В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушки запечатлели редкие кадры из жизни снежных барсов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Редкие кадры семейства снежных барсов получили в Катон-Карагае
    Кадр из видео

    Сначала в объектив попал самец снежного барса. Он подошел к фотоловушке, обнюхал ее и развернул в другую сторону.

    Однако другая камера сохранила редкие кадры — в объектив попали самка снежного барса и сразу три котенка. Они играли рядом с матерью.

    Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, особенно примечательно, что пока один снежный барс разворачивал камеру, другая фотоловушка успела запечатлеть семейство этих редких и скрытных животных.

    Ранее фотоловушка в Катон-Карагайском нацпарке сняла подросших детенышей снежного барса. Несколькими месяцами ранее на том же участке камера зафиксировала самку ирбиса с тремя детенышами.

    Также ранее снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки в Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка.

    Лесной фонд Минсельхоз Природа Снежный барс Животные Фотоловушка Окружающая среда
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор