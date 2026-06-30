Фотоловушка сняла подросших детенышей снежного барса в Катон-Карагае

Фотоловушка, установленная лесничим Жомартом Аманбаевым в высокогорье Катон-Карагая для мониторинга снежного барса, вновь запечатлела редкие кадры, передает Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства.

Несколько месяцев назад именно на этом участке в объектив камеры впервые попала самка снежного барса с тремя детенышами. Теперь это семейство снова появилось перед фотоловушкой.

Детеныши, которых специалисты наблюдали зимой, заметно подросли. На новых кадрах они уверенно следуют за матерью и свободно передвигаются по высокогорной местности.

Подобные материалы имеют особую научную и природоохранную ценность. Они подтверждают, что редкий хищник успешно выращивает потомство в естественной среде, а территория национального парка остается безопасной средой обитания для одного из самых скрытных животных планеты.

В национальном парке отмечают, что такие наблюдения позволяют лучше изучать поведение снежного барса и отслеживать состояние его популяции в регионе.

Ранее снежного барса с тремя детенышами сняли на видео в Восточном Казахстане.