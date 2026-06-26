Редкие кадры из «Алтын-Эмеля»: орлица кормит птенца в дикой природе

Камера фотоловушки в национальном парке «Алтын-Эмель» запечатлела редкий момент из жизни степных орлов — орлица прямо в гнезде кормит своего птенца, передает агентство Kazinform.

В национальном парке «Алтын-Эмель» фотоловушка зафиксировала эпизод из жизни степного орла (Aquila nipalensis). На видео можно увидеть, как взрослая птица приносит добычу и кормит своего птенца прямо в гнезде.

Степной орел известен своим невероятно острым зрением: оно в 4–8 раз превосходит человеческое. Благодаря этому орел способен обнаружить мелкую добычу на расстоянии нескольких километров, что делает его превосходным охотником на открытых пространствах.

Ранее в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела одного из самых редких хищников Казахстана — туркестанскую рысь.