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    Редкие кадры из «Алтын-Эмеля»: орлица кормит птенца в дикой природе

    Камера фотоловушки в национальном парке «Алтын-Эмель» запечатлела редкий момент из жизни степных орлов — орлица прямо в гнезде кормит своего птенца, передает агентство Kazinform.

    Редкие кадры из «Алтын-Эмеля»: орлица кормит птенца в дикой природе
    Кадр из видео

    В национальном парке «Алтын-Эмель» фотоловушка зафиксировала эпизод из жизни степного орла (Aquila nipalensis). На видео можно увидеть, как взрослая птица приносит добычу и кормит своего птенца прямо в гнезде.

    Степной орел известен своим невероятно острым зрением: оно в 4–8 раз превосходит человеческое. Благодаря этому орел способен обнаружить мелкую добычу на расстоянии нескольких километров, что делает его превосходным охотником на открытых пространствах.

    Ранее в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела одного из самых редких хищников Казахстана — туркестанскую рысь.

    Птицы Национальные природные парки Природа Национальные парки Фотоловушка
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор