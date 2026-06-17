Туркестанская рысь попала в фотоловушку в Жонгар-Алатауском нацпарке

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка запечатлела одного из самых редких хищников Казахстана — туркестанскую рысь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уникальные кадры были получены в ходе мониторинга дикой природы, который специалисты парка проводят с помощью сети стационарных фотоловушек. На записи видно, как осторожный хищник выходит к установленной камере, а затем на несколько секунд останавливается прямо перед объективом. Благодаря этому удалось получить четкие кадры редкого животного.

Туркестанская рысь занесена в Красную книгу Казахстана и относится к видам с сокращающейся численностью. Для наблюдения за популяцией этого скрытного хищника в лесных массивах Жонгар-Алатауского национального парка с 2020 года ведется установка постоянных фотоловушек.

По данным специалистов, на сегодняшний день на территории национального парка зарегистрировано 70–80 особей туркестанской рыси. Регулярная фиксация животных с помощью фотоловушек позволяет ученым отслеживать их численность, маршруты передвижения и состояние популяции без вмешательства в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала сразу пять видов диких животных, включая занесенного в Красную книгу Республики Казахстан снежного барса.