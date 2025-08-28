Ребенок пострадал при падении с эскалатора в ТРЦ в Петропавловске

В одном из торгово-развлекательных центров Петропавловска произошёл инцидент с участием восьмилетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, ребенок получил травмы после падения с эскалатора.

По предварительным данным, он находился в торгово-развлекательном центре вместе с младшим братом, но без присмотра взрослых. В момент игры его одежду затянуло в перила подъемного механизма, что спровоцировало падение со второго этажа.

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и оценивают условия безопасности в торговом центре. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащий присмотр за ребёнком.

Полиция призывает внимательно следить за детьми в местах массового пребывания людей.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что информация о состоянии мальчика без разрешения родителей не предоставляется.

Ранее в Алматы от агрессивных действий подростка пострадал двухлетний малыш. Полиция завела уголовное дело, происшествие находится на контроле омбудсмена Алматы Дианы Ерлан.