    16:32, 28 Август 2025 | GMT +5

    Подросток швырнул ребенка на асфальт в Алматы: заведено уголовное дело

    Детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан прокомментировала инцидент с участием двухлетнего мальчика и подростка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детский омбудсмен Алматы Диана Ерла
    Фото: instagram / Динара Ерлан

    Ранее в социальных сетях распространилось видео: на кадрах видно, как возле одной из игровых площадок 13-летний подросток резко поднимает малыша на руки, подбрасывает его в воздух и бросает на землю, после чего убегает. 

    По словам Дианы Ерлан, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 8 части 2 статьи 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего».

    — Я на связи с родителями детей. Им предложена психологическая помощь в Центре психологической поддержки Алматы. Пострадавший двухлетний малыш получает необходимую медицинскую помощь и будет проходить дальнейшую реабилитацию. Ребенок дома, с родителями. Мальчик 13 лет также дома с родителями, — сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram.

    Также омбудсмен настоятельно просит не распространять фото мальчика без согласия законных представителей. 

    Инцидент произошел 23 августа около 20:15 во дворе жилого комплекса. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь. В городской детской больнице № 2 малышу сделали рентген и диагностировали перелом ключицы. 

    Позже мать пострадавшего ребенка рассказала, что в полиции ей сообщили: у подростка, совершившего поступок, диагностированы аутизм и задержка психического развития.

