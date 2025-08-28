Подросток швырнул ребенка на асфальт в Алматы: заведено уголовное дело

Ранее в социальных сетях распространилось видео: на кадрах видно, как возле одной из игровых площадок 13-летний подросток резко поднимает малыша на руки, подбрасывает его в воздух и бросает на землю, после чего убегает.

По словам Дианы Ерлан, по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 8 части 2 статьи 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего».

— Я на связи с родителями детей. Им предложена психологическая помощь в Центре психологической поддержки Алматы. Пострадавший двухлетний малыш получает необходимую медицинскую помощь и будет проходить дальнейшую реабилитацию. Ребенок дома, с родителями. Мальчик 13 лет также дома с родителями, — сообщила омбудсмен на своей странице в Instagram.

Также омбудсмен настоятельно просит не распространять фото мальчика без согласия законных представителей.

Инцидент произошел 23 августа около 20:15 во дворе жилого комплекса. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь. В городской детской больнице № 2 малышу сделали рентген и диагностировали перелом ключицы.

Позже мать пострадавшего ребенка рассказала, что в полиции ей сообщили: у подростка, совершившего поступок, диагностированы аутизм и задержка психического развития.