Ребенок отравился угарным газом из-за неисправной печи в ВКО

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в частном доме в городе Алтай угарный газ проник в жилое помещение из-за закрытой заслонки и трещин в печи. В результате отравления в медицинское учреждение был доставлен ребенок 2023 года рождения.

Фото: ДЧС ВКО

В управлении здравоохранения региона рассказали, что ребенок находится в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.

Сообщается, что родители будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Фото: ДЧС ВКО

В ДЧС напоминают, что несвоевременное обслуживание печей, закрытые заслонки и

поврежденные конструкции могут привести к трагическим последствиям. Спасатели

призывают жителей региона уделять особое внимание вопросам пожарной

безопасности, регулярно проверять состояние отопительных приборов и соблюдать

правила их эксплуатации.

Напомним, что в ноябре прошлого года семья отравилась угарным газом в Туркестанской области.

