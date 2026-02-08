Ребенок отравился угарным газом из-за неисправной печи в ВКО
В Восточно-Казахстанской области зафиксирован случай отравления угарным газом в жилом доме. Ребенок 2023 года рождения был доставлен в медицинское учреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в частном доме в городе Алтай угарный газ проник в жилое помещение из-за закрытой заслонки и трещин в печи. В результате отравления в медицинское учреждение был доставлен ребенок 2023 года рождения.
В управлении здравоохранения региона рассказали, что ребенок находится в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.
Сообщается, что родители будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.
В ДЧС напоминают, что несвоевременное обслуживание печей, закрытые заслонки и
поврежденные конструкции могут привести к трагическим последствиям. Спасатели
призывают жителей региона уделять особое внимание вопросам пожарной
безопасности, регулярно проверять состояние отопительных приборов и соблюдать
правила их эксплуатации.
Напомним, что в ноябре прошлого года семья отравилась угарным газом в Туркестанской области.
