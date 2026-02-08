РУ
    16:17, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Ребенок отравился угарным газом из-за неисправной печи в ВКО

    В Восточно-Казахстанской области зафиксирован случай отравления угарным газом в жилом доме. Ребенок 2023 года рождения был доставлен в медицинское учреждение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: Рexels

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в частном доме в городе Алтай угарный газ проник в жилое помещение из-за закрытой заслонки и трещин в печи. В результате отравления в медицинское учреждение был доставлен ребенок 2023 года рождения.

    печь, печное отопление
    Фото: ДЧС ВКО

    В управлении здравоохранения региона рассказали, что ребенок находится в стабильном состоянии и под наблюдением врачей.

    Сообщается, что родители будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

    Фото: ДЧС ВКО

    В ДЧС напоминают, что несвоевременное обслуживание печей, закрытые заслонки и
    поврежденные конструкции могут привести к трагическим последствиям. Спасатели
    призывают жителей региона уделять особое внимание вопросам пожарной
    безопасности, регулярно проверять состояние отопительных приборов и соблюдать
    правила их эксплуатации.

    Напомним, что в ноябре прошлого года семья отравилась угарным газом в Туркестанской области.

    Как защитить семью от отравления газом — читайте здесь.

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
