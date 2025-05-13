Реанимобиль не пустили в аэропорт — Air Astana выплатит 5 млн тенге семье погибшей девочки

Турксибским районным судом Алматы рассмотрено гражданское дело по иску семьи девочки к международному аэропорту и авиаперевозчику Air Astana о взыскании компенсации морального вреда.

Истец в своем иске указал, что после приземления рейса в Алматы, работники аэропорта предложили для его больного ребенка, 2019 года рождения, находившегося в лежачем положении и коматозном состоянии, инвалидную коляску, что не соответствовало медицинским требованиям.

— Прибывший по ранее договоренности частный реанимобиль с врачом-реаниматологом и супругом истца, на территорию аэропорта допущен не был. Также истцу было отказано в предоставлении машины скорой помощи несмотря на то, что выезд за пределы аэропорта не требовался. Вместо реанимобиля, ребенок был транспортирован из самолета в терминал с использованием амбулифта- спецтехники, предназначенной для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями, но, не для перевозки тяжелобольных между самолетом и терминалом. Таким образом, безопасная и соответствующая медицинским требованиям транспортировка ребенку обеспечена не была, — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Согласно заключению нейрохирурга, ребенок находился в лежачем состоянии, не мог самостоятельно передвигаться, а паспортный контроль должен был осуществляться через медпункт.

— Авиаперевозчик «Э», несмотря на осведомленность о состоянии здоровья пассажира и наличие договора перевозки, не обеспечил должным уведомлением международный аэропорт о необходимости допуска реанимобиля на территорию аэропорта, что повлекло нарушение условий транспортировки больного и ненадлежащее оказание необходимых медицинских услуг, — говорится в сообщении.

Суд отметил, что отсутствие должной координации между авиакомпанией и службами аэропорта, включая пограничный и таможенный контроль, могло негативно повлиять на состояние здоровья ребенка. Во время прохождения пограничного контроля у ребенка, страдающего кератитом, были насильно отклеены защитные повязки с глаз для фотографирования. На следующий день ребенок был госпитализирован с двусторонним пневмотораксом и в феврале уже скончался.

Решением суда иск удовлетворен частично, с авиаперевозчика «Э» в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в международном аэропорту Алматы прокомментировали инцидент с пассажиром в тяжелом состоянии, прилетевшим из Дели 12 января.

Как сообщили в аэропорту, для допуска постороннего транспорта на перрон действуют строгие процедуры согласования. Необходимо заранее — минимум за 24 часа до рейса или хотя бы за 2 часа до посадки — предоставить информацию о пациенте, диагнозе и всех сопутствующих данных. В данном случае такие сведения своевременно предоставлены не были.