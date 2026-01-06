Реальные результаты за год: новый этап развития Туркестанской области

Стратегические приоритеты, обозначенные Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в Послании на 2025 год, легли в основу основной траектории развития области.

В соответствии с поручениями Главы государства в регионе последовательно реализуются системные меры по диверсификации экономики, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства, IT технологий и искусственного интеллекта, обновлению сельской инфраструктуры и укреплению человеческого капитала.

Фото: акимат Туркестанской области

2025 год в Туркестанской области ознаменовался промышленным подъемом. За период года в регионе было открыто 7 современных заводов, построены 2 производственных объекта и установлен фундамент одной электростанции – все это свидетельствует о реализации задач по увеличению производства и привлечению инвестиций, поставленных в Послании Президента.

Аким области Нуралхан Кушеров определил приоритетом активную работу с инвесторами и развитие индустриальных и специальных экономических зон. В регионе создано 20 индустриальных зон и «Turan» специальная экономическая зона. В индустриальных зонах привлечено 39 млрд тенге инвестиций, реализовано 50 проектов. В СЭЗ «Turan» ведутся работы по 20 крупным инвестиционным проектам на сумму 223 млрд тенге.

Среди ключевых проектов — ввод в эксплуатацию природно уранового комплекса в районе Сояк (35 млрд тг, 300 рабочих мест), строительство в Отырыре текстильного предприятия и завода капельного орошения («Kazakhstan Lihua», 21 млрд тг, 960 рабочих мест), завода по производству напитков RC Cola в Тюлькубасе (9 млрд тг, 96 рабочих мест), современного мясокомбината в Сайраме (8,5 млрд тг, 150 рабочих мест) и предприятия по выпуску алюминиевых изделий в Ордабасы (8 млрд тг, 150 рабочих мест).

В СЭЗ Кентау открыт завод по производству газовых котлов с обеспечением работы 40 человек. В индустриальной зоне «Бадам» Ордабасы начал работу завод по производству автоклавированного газоблока «AERO» – также с 40 рабочими местами.

В Тюлькубасе прошла торжественная церемония открытия завода по производству извести комплекса «Састөбе» (проектная стоимость 180 млрд тг), этап строительства которого будет завершен к 2027 году. Уже на текущем этапе реализован инвестиционный проект на 32 млрд тенге, обеспечивший 100 новых рабочих мест. В перспективе завод при полной мощности обеспечит ежегодное производство до 400 тыс. тонн извести, 100 тыс. тонн каустической соды, 120 тыс. тонн ПВХ, 200 тыс. тонн карбида кальция и 1 млн тонн цемента, а также создание около 1000 рабочих мест.

Тюлькубас стал также площадкой для запуска предприятия по глубокой переработке фруктов – кооператива «Тюлькубасские фрукты», который перерабатывает до 5 тыс. тонн яблок в год и производит 100 процентные натуральные соки, фруктовые пюре и яблочную муку.

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане в рамках СЭЗ открылся комплекс полного цикла по производству текстильных изделий – завод «Туркестан Тоқыма» (инвестиции – 86,2 млрд тенге). Первая очередь проекта обеспечила 430 рабочих мест, а к окончанию строительства в 2026 году планируется создать более 2 тыс. постоянных рабочих мест с производственными мощностями по выпуску 11,4 тыс. тонн нитей, 47,3 млн квадратных метров тканей, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял в год.

В Отыраре введен в эксплуатацию современный хлопкоперерабатывающий завод, а также предприятие по выпуску 800 млн метров поливочных лент, способное обслуживать до 50 тыс. гектаров посевных площадей, где в производстве занято 279 человек. Это способствует ускорению формирования хлопкового кластера региона.

Завод «ER QAN GROUP» по производству полиэтиленовых пакетов и пластиковых изделий был построен с инвестициями в 4 млрд тенге и обеспечил более 30 рабочих мест.

В Туркестане завершено строительство корпуса крупного предприятия по выпуску джинсовых тканей, которое при полной загрузке обеспечит 30 тыс. тонн хлопково тканых нитей и 10 млн метров джинсы в год и создаст рабочие места для более чем 1000 жителей региона. В СЭЗ «Turan» начала закладка фундамента современного завода по производству биоразлагаемой одноразовой посуды PULPSTYLE, где будет работать порядка 50 человек.

В энергетической сфере заложена база для повышения энергонезависимости региона: в Сайрамском районе начато строительство 1000 МВт парогазовой станции, в Сауранском районе – 300 МВт солнечной электростанции, в Кентау – по проекту предусматривается строительство 240 МВт газотурбинной станции.

Стабильное развитие сельской инфраструктуры является краеугольным приоритетом стратегии.

Фото: акимат Туркестанской области

За год 801 населенный пункт, где проживают 2,1 миллиона человек, был обеспечен качественной питьевой водой, дополнительно 43 населенных пункта получили природный газ, уровень газификации достиг 88,9% населения, а дорожная сеть — 821 км отремонтировано, при этом 94,8% дорог находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Более 52 тысяч жителей в 27 населенных пунктах обеспечены стабильным электроснабжением.

В сфере образования в рамках национального проекта «Келешек мектебі» построено 29 новых школ, создано 23 тыс. новых ученических мест, отремонтировано 41 школа, а 110 школ получили текущий ремонт. Новый «Woosong Kazakhstan» университет принял студентов, в том числе казахстанцев и иностранных слушателей, а его пропускная способность составляет 2 тыс. студентов.

В системе среднего профессионального образования 46 тыс. студентов обучаются в 50 колледжах, из которых около 79% выпускников уже трудоустроены, а более 15 тыс. молодых специалистов нашли работу.

В области здравоохранения построено 34 новых медучреждения, закуплено 60 автомобилей неотложной помощи, что повысило уровень материально технического оснащения до 84,7%.

Фото: акимат Туркестанской области

Туристическая отрасль также демонстрирует рост: региона посетили свыше 500 тыс. туристов, что принесло более 6 млрд тенге дохода.

По итогам 2025 года Туркестанская область впервые в истории собрала свыше 1 триллиона тенге налоговых поступлений в бюджет, что является важным историческим показателем. За 11 месяцев в регион привлечено 1,4 трлн тенге инвестиций, что обеспечило рост экономики на 123% и создание порядка 146 тыс. рабочих мест.

Сегодня Туркестанская область уверенно движется к статусу устойчиво развивающейся индустриальной и инвестиционной территории, где создаются новые рабочие места, повышается качество жизни населения и укрепляется экономический потенциал.