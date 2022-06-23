Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Реализовать 24 проекта в обрабатывающей промышленности планируют в Жетысуской области
23 Июня 2022 18:30

Реализовать 24 проекта в обрабатывающей промышленности планируют в Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева. Касым-Жомарту Токаеву доложили о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил Бейбит Исабаев, особое внимание уделят сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающему сектору. Наряду с этим планируется реализация 24 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, добыче и переработке минерального сырья на общую сумму 730,3 млрд тенге с созданием 3440 рабочих мест.

По словам акима области, туристическая отрасль имеет большой потенциал для развития экономики региона. На сегодняшний день ведется работа по расширению инфраструктуры побережья озера Алаколь, а также по строительству дороги к озеру Балхаш. Президент указал на важность повышения благосостояния жителей области. Он обратил внимание на необходимость решения ряда актуальных проблем, как реконструкция ирригационных систем для увеличения орошаемых площадей, увеличение объема строительства доступного жилья, ремонт дорог, газификация населенных пунктов региона, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, решение проблемы дефицита педагогических и медицинских кадров в области.

По итогам встречи Глава государства поручил Бейбиту Исабаеву принять эффективные меры по решению насущных проблем граждан и дальнейшему социально-экономическому развитию региона Жетысу.


Читайте также
Разрешение на строительство не выдавали - аким Алматы о точечной застройке
Законодательную базу по регулировке движения самокатчиков разрабатывают в МВД РК
Молодежный центр на месте бывшего депо в Алматы начнут строить в следующем году
Аким Жезказгана покинул свой пост
Сильная жара и грозы - штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана
Новые опреснительные установки построят в Мангистауской области
Дно озера Сайран очистят до конца 2022 года
Жители Усть-Каменогорска отсудили 300 млн тенге за некачественно построенную многоэтажку

Лента новостей

Архив