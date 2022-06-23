23 Июня 2022 18:30

Реализовать 24 проекта в обрабатывающей промышленности планируют в Жетысуской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева. Касым-Жомарту Токаеву доложили о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил Бейбит Исабаев, особое внимание уделят сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающему сектору. Наряду с этим планируется реализация 24 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, добыче и переработке минерального сырья на общую сумму 730,3 млрд тенге с созданием 3440 рабочих мест.

По словам акима области, туристическая отрасль имеет большой потенциал для развития экономики региона. На сегодняшний день ведется работа по расширению инфраструктуры побережья озера Алаколь, а также по строительству дороги к озеру Балхаш. Президент указал на важность повышения благосостояния жителей области. Он обратил внимание на необходимость решения ряда актуальных проблем, как реконструкция ирригационных систем для увеличения орошаемых площадей, увеличение объема строительства доступного жилья, ремонт дорог, газификация населенных пунктов региона, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, решение проблемы дефицита педагогических и медицинских кадров в области.

По итогам встречи Глава государства поручил Бейбиту Исабаеву принять эффективные меры по решению насущных проблем граждан и дальнейшему социально-экономическому развитию региона Жетысу.