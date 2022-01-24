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Реализацию второй очереди проекта BRT отложили в Алматы

24 Января 2022 14:26
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Реализацию второй очереди проекта BRT отложили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов рассказал, на каком этапе проект второй очереди линии скоростных автобусных перевозок BRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер отметил, что согласно проекту линия BRT должна быть удлинена до Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД).

«Проект подразумевал строительство самой линии, депо и другой инфраструктуры, необходимой для автобусов. Проектирование второй очереди началось в 2017 году, проект был разработан на 80-85%. Проектировала компания, которая участвовала также в столичном проекте LRТ. Проект не смогли полностью завершить: компания была лишена лицензии, у нее были судебные проблемы. На сегодня у нас идут судебные тяжбы с этой компанией. Работы будут продолжены по завершении тяжб с корректировкой проекта, пока вопрос доведения БРТ до ВОАД отложен», – рассказал глава управления.

Вторая очередь BRT протяженностью более 13 км должна пойти вниз по улице Желтоксан до улицы Толе би, затем выйти на ВОАД и от ВОАД в депо выше Halyk Arena, где будет разворот назад.

Гани Мурзаханов добавил, что основные работы по первой очереди проекта BRT завершены. Участок улицы Жандосова от реки Большая Алматинка до Алтынсарина был расширен с четырех до шести полос, включая выделенную.

«На сегодня можно сказать, что первая очередь BRT завершены. Остались незначительные работы. После установления погодных условий эти работы будут выполнены. И будем считать, что первая очередь BRT в полном объеме завершены», - отметил он.


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#Алматы   #Строительство   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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