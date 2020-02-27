Реализацию проекта по развитию туристско-рекреационного центра «Каскасу» возобновят

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» возобновляет реализацию проекта по развитию туристско-рекреационного центра «Каскасу». Проект будет реализован совместно с партнером-инициатором ТОО «KaskasuResort», а оператором проекта от лица государства выступит СПК «Туркестан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

На территории туристско-рекреационного центра «Каскасу» предусмотрены горная инфраструктура и коммерческая зона. На высоте от 1 750 до 3 200 метров над уровнем моря будут располагаться лыжные трассы, канатные и бугельные дороги, подъёмники, отели, рестораны, аквапарк, альпийская деревня, игровые, спортивные и тренировочные центры. В целом комплекс, расположенный на 360 га на территории Сайрам-Угамского ГНПП, призван развивать богатую туристическую составляющую региона, а также ориентирован на любителей зимних видов спорта со всего мира.

Напомним, в 2019 году проект горной инфраструктуры туристско-рекреационного центра «Каскасу» был включен в Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года.

В 2020 году СПК «Туркестан» планирует приступить к реализации первой фазы горной инфраструктуры. На сегодняшний день получено положительное заключение на ТЭО строительства объекта, разработана проектно-сметная документация и направлена на экспертизу.