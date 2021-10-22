Реализацию поручений Президента обсудили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Е. Тугжанова состоялось совещание в Правительстве по реализации поручений Главы государства, данных на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана 21 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом АНК М. Азильханов, депутаты Парламента РК, руководители министерств, представители местных исполнительных органов.

Заместителем Премьер-Министра даны конкретные поручения по усилению стимулирующих мер добровольного переселения граждан из густонаселенных регионов в трудодефицитные регионы страны, внедрению модели билингвального обучения в школах с национальными языками обучения, повышению эффективности обучения государственному языку, развитию деятельности советов матерей, дальнейшей интеграции компактно проживающих этносов в казахстанское общество, предупреждению конфликтов на межэтнической основе и другие.

Отдельно акцентировано внимание на то, что Президентом страны впервые было озвучено определение Ассамблеи народа Казахстана как патриотической организации и даны конкретные поручения по продвижению данной идеи. Е.Тугжанов поручил активизировать деятельность акиматов регионов в сфере укрепления межэтнических отношений, проведение точечной профилактической и информационно-разъяснительной работы с населением по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

Также было поручено организовать памятные мероприятия в честь 200-летия Федора Достоевского и провести системную работу по духовному сближению этносов на исторических примерах дружбы выдающихся личностей. Поручения Президента, данные на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, взяты на строгий контроль Правительства и будут реализованы в рамках отдельного Протокола поручений.