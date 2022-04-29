Реализация мартовского Послания уже началась – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Конституционная реформа страны вошла в практическую фазу. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общество активно обсуждает актуальные вопросы, которые касаются процесса модернизации нашей страны, и это естественно. Дискуссия подтверждает востребованность курса, направленного на кардинальную политическую трансформацию и экономические реформы», - сказал Глава государства на 31-ой сессии АНК.

По словам Президента, новый формат проведения сессии позволил высказаться практически всем желающим.

«Вчера, в рамках панельных обсуждений, члены Ассамблеи всесторонне рассмотрели текущую повестку нашей организации. Все высказанные предложения будут детально изучены, по каждому из них будет принято конкретное решение. Реализация моего мартовского Послания уже началась. В практическую фазу вошла конституционная реформа. В расширении и укреплении социальной поддержки проводимых реформ большую роль играет Ассамблея, и Ассамблея мои надежды оправдывает», - подчеркнул Президент.