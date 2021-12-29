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Реализация корма для животных по низким ценам начата в Мангистауской области

29 Декабря 2021 23:39
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Реализация корма для животных по низким ценам начата в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с засухой в Мангистауской области продолжается работа по транспортировке кормов по низким ценам. Через фонд «Казимпэкс-Актау» в помощь мангистаусцам по льготным ценам начата реализация зимних кормов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В настоящее время стоимость отрубей на рынке составляет 1900 тенге. По согласованию с членами попечительского совета, жителям предлагается снизить рыночную цену и продавать отруби по 1500 тенге (1 мешок - 20 кг). Разница в 400 тенге будет выплачена через фонд «Казимпэкс-Актау» предпринимателю (оператору), продавшему корма.

«Данная работа проводится по поручению главы региона при финансовой поддержке АО «Мангистаумунайгаз». Для начала необходимо сформировать подписанный акимом села и ветеринарным врачом список условного количества зарегистрированных животных в базе данных идентификации сельскохозяйственных животных и передать по этому списку акт о реализации корма по льготной цене в фонд «Казимпэкс-Актау». С сегодняшнего дня предприниматели (операторы), реализующие корма по всем городам и районам, заключают договор с фондом «Казимпэкс-Актау» и предоставляют возможность продавать корма по 1500 тенге (1 мешок - 20 кг пшеничных отрубей) согласно утвержденному перечню», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.


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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область   #Регионы   #Животные   #Засуха  
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Автор:

Аружан Саптарова

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