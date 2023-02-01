Реактор АЭС отключен в Бельгии из-за тысячи дефектов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгия отключила второй реактор АЭС «Тианж» в рамках поэтапного отказа от атомной энергетики. В корпусе реактора несколько лет назад обнаружили трещины, что беспокоило жителей находящегося близ немецкого города Ахена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

В ночь на среду, 1 февраля, после 40 лет работы был отключен второй реактор атомной электростанции «Тианж» в провинции Льеж. АЭС «Тианж» находится примерно в 60 км от немецкого города Ахен.

Министр по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке (Steffi Lemke) приветствовала решение соседнего государства. Как указала Лемке, остановка реактора «Тианж-2» «гарантирует существенное повышение безопасности для жителей наших двух стран».

Несколько лет назад в корпусе второго реактора электростанции были обнаружены десятки трещин и тысячи дефектов. Правительство Бельгии заверяло, что эксплуатация «Тианж-2» не представляет опасности. Однако публикация данных о трещинах вызвала волну протестов и судебных исков с требованием остановить реактор, причем со стороны не только бельгийцев, но и жителей соседних Нидерландов и Германии. Жителям Ахена местные власти раздавали йодосодержащие препараты на случай радиационной аварии.

В конце сентября 2022 года был отключен один из реакторов бельгийской АЭС «Дул» вблизи Антверпена, имевший ту же конструкцию.

Остановка реакторов АЭС «Дул» и «Тианж» - часть программы Бельгии по постепенному отказу от атомной энергетики. В 2003 году был принят закон, согласно которому страна должна была полностью отключить все свои АЭС к 2025 году.

Фото: Christoph Hardt/ Picture Alliance