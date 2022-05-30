30 Мая 2022 14:35

Реабилитационные центры для лиц с инвалидностью построят в 12 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе здравоохранения функционируют 40 реабилитационных центров, оказывающих помощь детям. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в условиях круглосуточного стационара получили лечение 52 963 ребенка. В рамках реализации ІІ этапа инициативы «Қамқорлық» в начале 2022 года открыты 8 республиканских центров (РЦ) - в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Актюбинской областях и два центра раннего вмешательства - в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, в течение года запланировано открытие 17 центров раннего вмешательства «Қамқорлық».

В системе социальной защиты населения запланировано строительство реабилитационных центров на 150 мест в 12 регионах страны – это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области (на 200 мест), гг. Алматы, Нур-Султан, Шымкент.

«Также в 8 регионах планируется открыть центры дневного пребывания для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Данные меры направлены на развитие системы реабилитации по принципу «шаговой доступности», - добавил зампремьера.