Развязку возле «Алтын-Орды» в Алматы обещают сдать в октябре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В национальной компании «КазАвтоЖол» рассказали о строительстве развязки возле рынка «Алтын Орда» в Алматы и сроках завершения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по объекту «Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке «Райымбек-Алматы» км 786-790 (км 16-19 «Алтын Орда») автодороги «Алматы-Бишкек» со строительством эстакады» ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте задействовано 215 человек персонала и 30 единиц дорожно-строительной техники», - сообщили в «КазАвтоЖол».

В настоящее время основные силы направлены на работы по магистральной эстакаде, а именно:

- Работы по бетонированию с левой стороны завершены в полном объеме, с правой стороны залито 100 м пролетного строения;

- Ведется монтаж лесов, устройство опалубки, армирование пролетного строения с правой стороны. На 300 м осуществляется бетонирование пролетного строения;

- На оставшихся 200 м на стадии завершения подготовительные работы для приема бетонной смеси.

«Основные работы по магистральной эстакаде ведутся согласно запланированным срокам, отставание от графика производства работ не имеются. Завершение работ запланировано в октябре месяце текущего года», - добавили в нацкомпании.

Сообщается, что после завершения работ по бетонированию, согласно строительным нормам и правилам, а также рабочему проекту будет начато поэтапное натяжение канатов, на которые приходится основная нагрузка пролетного строения. Далее намечено проведение статических и динамических испытаний конструкции (неотъемлемая часть после строительства мостовых конструкции), после чего планируется обеспечить проезд по основной магистральной эстакаде.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев заявил, что строительные работы на данной развязке будут полностью завершены до конца октября.