30 Июня 2022 12:18

Развязку на Кульджинке в Алматы планируют открыть в декабре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в декабре этого года завершат строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинского тракта - Бухтарминская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким на встрече с жителями Турксибского района также заявил, что дорожная инфраструктура района находится в удовлетворительном состоянии. В районе из 486 улиц асфальтировано 439 - это 90%. Из оставшихся 47 улиц без дорожного покрытия в этом году отремонтируют 17 улиц на 10,2 км.

21 ноября 2021 года в Алматы открыли движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом.

Также сообщалось, что завершение строительства этой транспортной развязки запланировано на четвертый квартал 2022 года.