Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
Акимат Шымкента и АО «Қазақтелеком» подписали меморандум о реализации проекта «Ақылды қала». Документ завизировали аким города Габит Сыздыкбеков и председатель правления компании Багдат Мусин, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.
Соглашение предусматривает запуск пилотных решений в рамках дорожной карты «Smart Shymkent». Планируется тестирование и интеграция цифровых сервисов, направленных на создание комфортной среды и повышение безопасности горожан.
Особое внимание будет уделено созданию централизованной системы контроля за инфраструктурой, внедрению единой инфраструктуры дронов, а также автоматизации процессов безопасности, мониторингу экологической обстановки и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.
Например, единая инфраструктура дронов позволит проводить мониторинг ремонта дорог, вывоза мусора, установки дорожных знаков, а также контролировать незаконные постройки и свалки. Стоит отметить, что АО «Казахтелеком» уже успешно реализовало подобный проект в Акмолинской области. Теперь цифровые решения будут поэтапно внедряться в Шымкенте.
Аким города выразил благодарность руководству и специалистам АО «Қазақтелеком» за сотрудничество и готовность внедрять передовые технологии. Он также выразил уверенность, что совместный проект принесет значительную пользу городу и его жителям.
В рамках дорожной карты в Шымкенте будут реализованы 13 пилотных проектов, основанных на современных цифровых решениях. Среди них — инфраструктура дронов, системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, «умные» счётчики, экологический мониторинг, национальная система видеомониторинга, медицинские ИИ-решения («ИИ-терапевт», CerebraAI), контроль качества дорог, платформа GovTech, смарт-видеожетоны, а также единый контакт-центр для граждан (Jardem 109).