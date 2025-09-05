Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City

Соглашение предусматривает запуск пилотных решений в рамках дорожной карты «Smart Shymkent». Планируется тестирование и интеграция цифровых сервисов, направленных на создание комфортной среды и повышение безопасности горожан.

Фото: акимат Шымкента

Особое внимание будет уделено созданию централизованной системы контроля за инфраструктурой, внедрению единой инфраструктуры дронов, а также автоматизации процессов безопасности, мониторингу экологической обстановки и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

Фото: акимат Шымкента

Например, единая инфраструктура дронов позволит проводить мониторинг ремонта дорог, вывоза мусора, установки дорожных знаков, а также контролировать незаконные постройки и свалки. Стоит отметить, что АО «Казахтелеком» уже успешно реализовало подобный проект в Акмолинской области. Теперь цифровые решения будут поэтапно внедряться в Шымкенте.

Аким города выразил благодарность руководству и специалистам АО «Қазақтелеком» за сотрудничество и готовность внедрять передовые технологии. Он также выразил уверенность, что совместный проект принесет значительную пользу городу и его жителям.

Фото: УВП по делам молодежи города Шымкент

В рамках дорожной карты в Шымкенте будут реализованы 13 пилотных проектов, основанных на современных цифровых решениях. Среди них — инфраструктура дронов, системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, «умные» счётчики, экологический мониторинг, национальная система видеомониторинга, медицинские ИИ-решения («ИИ-терапевт», CerebraAI), контроль качества дорог, платформа GovTech, смарт-видеожетоны, а также единый контакт-центр для граждан (Jardem 109).