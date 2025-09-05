РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:27, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City

    Акимат Шымкента и АО «Қазақтелеком» подписали меморандум о реализации проекта «Ақылды қала». Документ завизировали аким города Габит Сыздыкбеков и председатель правления компании Багдат Мусин, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

    Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
    Фото: акимат Шымкента

    Соглашение предусматривает запуск пилотных решений в рамках дорожной карты «Smart Shymkent». Планируется тестирование и интеграция цифровых сервисов, направленных на создание комфортной среды и повышение безопасности горожан.

    Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
    Фото: акимат Шымкента

    Особое внимание будет уделено созданию централизованной системы контроля за инфраструктурой, внедрению единой инфраструктуры дронов, а также автоматизации процессов безопасности, мониторингу экологической обстановки и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.

    Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
    Фото: акимат Шымкента

    Например, единая инфраструктура дронов позволит проводить мониторинг ремонта дорог, вывоза мусора, установки дорожных знаков, а также контролировать незаконные постройки и свалки. Стоит отметить, что АО «Казахтелеком» уже успешно реализовало подобный проект в Акмолинской области. Теперь цифровые решения будут поэтапно внедряться в Шымкенте.

    Аким города выразил благодарность руководству и специалистам АО «Қазақтелеком» за сотрудничество и готовность внедрять передовые технологии. Он также выразил уверенность, что совместный проект принесет значительную пользу городу и его жителям.

    Развитие Шымкента будет осуществляться в рамках концепции Smart City
    Фото: УВП по делам молодежи города Шымкент

    В рамках дорожной карты в Шымкенте будут реализованы 13 пилотных проектов, основанных на современных цифровых решениях. Среди них — инфраструктура дронов, системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, «умные» счётчики, экологический мониторинг, национальная система видеомониторинга, медицинские ИИ-решения («ИИ-терапевт», CerebraAI), контроль качества дорог, платформа GovTech, смарт-видеожетоны, а также единый контакт-центр для граждан (Jardem 109).

    Теги:
    Багдат Мусин Габит Сыздыкбеков Шымкент Связь, ТВ, IT Казахтелеком Цифровизация Умный город
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
