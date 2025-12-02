Развитие обрабатывающей промышленности обсудят в Правительстве Казахстана

В повестке — вопросы развития и цифровизации обрабатывающей промышленности.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов, выступая на расширенном собрании фракции партии AMANAT, сообщил, что индекс промышленного производства в стране вырос на 6,9%, в том числе в обрабатывающей промышленности — на 6,1%.

За 7 месяцев текущего года объем производства в обрабатывающей отрасли составил 16,2 трлн тенге, или 47,3% от общего объема промышленности, что превышает долю добывающего сектора на 1,4%.

В текущем году запланирован запуск 190 проектов обрабатывающей промышленности на сумму 1,5 трлн тенге, с созданием свыше 20 тыс. новых рабочих мест и объемом производства в 2,2 трлн тенге.

Всего за последние три года в Казахстане запущено производство полипропилена, ферросилиция, спецкокса, бытовой техники, автомобильных шин, литье компонентов для грузового транспорта.

Налажено производство новых видов удобрений, строительных материалов, нефтегазового оборудования, лекарственных средств. Продолжается реализация 17 крупных проектов по созданию кластеров с высоким уровнем передела. Данные проекты предполагают максимальное использование отечественного сырья и развитие смежных производств вокруг.

Выступая на пленарной сессии «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего» в Минске, Премьер отметил, что отраслью, где на сегодня цифровизация развивается наиболее активно, является обрабатывающая промышленность.

За последний год число компаний, применяющих инновационные решения, выросло в 3,5 раза. Это меняет подход к производству, открывает возможности для кооперации и выводит предприятия на более высокий уровень эффективности.

Мы также писали, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.