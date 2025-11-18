Развитие Мангистауской области обсудили в рамках проекта АНК

В работе круглого стола приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, руководитель секретариата АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, сенаторы, избранные от АНК, депутаты областного и городского маслихатов, Совет аксакалов АНК, Совет матерей, центр «Жомарт жан», этномедиаторы, руководители этнокультурных объединений и молодежь.

В ходе встречи рассмотрены вопросы реализации на региональном уровне задач, поставленных Главой государства на XXXIII сессии АНК, а также определены конкретные направления и приоритеты работы на предстоящий период.

На собрании глава региона Нурдаулет Килыбай отметил важность качественной реализации проекта «Ассамблея. Парламент. Маслихаты» в области.

— Президент Касым-Жомарт Кемелулы Токаев отметил, что Ассамблея является важным символом единства и согласия в стране, мирной жизни и стабильности. В этой связи, наша главная задача — сохранять общественное согласие и общенациональное единство, повышать благосостояние населения и качество жизни. Для достижения этих целей крайне важно налаживать взаимопонимание и совместную работу с членами депутатской группы, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В ходе встречи депутат областного маслихата, член Совета матерей Пания Сармурзина и член депутатской группы, молодой депутат Марат Абзал высказали свои предложения по оказанию психологической поддержки молодежи и созданию условий для их адаптации на рынке труда.

В завершение собрания ряд граждан, внесших активный вклад в работу региональной Ассамблеи, были награждены Почётными грамотами заместителя председателя АНК — руководителя Секретариата Администрации Президента РК Марата Азильханова и Благодарственными письмами председателя Комитета Сената Парламента РК по аграрным вопросам, использованию природных ресурсов и развитию сельских территорий Алибека Бектаева.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Ранее ообщалось. что территория СЭЗ «Морпорт Актау» увеличилась до 4,4 тысячи гектаров.