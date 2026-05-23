Развитие экотуризма в регионах Казахстана: акиматам поручили содействовать инвесторам

Правительство усиливает контроль за реализацией проектов экологического туризма в регионах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам развития экологического туризма на территории государственных национальных природных парков и резерватов с участием руководства Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства туризма и спорта.

Рассмотрен потенциальный пул инвестпроектов по развитию экологического туризма и рассмотрены вопросы создания необходимой туристической инфраструктуры.

Особое внимание уделено вопросам своевременной подготовки проектно-сметной документации, а также соблюдению графиков строительно-монтажных работ при возведении визит-центров и объектов размещения.

Фото: Правительство РК

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул необходимость уделения особого внимания своевременному исполнению обязательств со стороны инвесторов. Отдельно отмечено, что акиматы Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, областей Жетысу, Абай и города Алматы как местные исполнительные органы должны быть гарантом реализации данных проектов и оказывать всестороннюю помощь при их реализации.

Ожидается, что развитие экологического туризма позволит существенно повысить туристическую привлекательность регионов, создать новые рабочие места для местного населения, а также обеспечить баланс между рекреационной нагрузкой и охраной природных комплексов.

По итогам совещания даны конкретные поручения по ускорению реализации проектов, обеспечению контроля за качеством и сроками строительства, а также регулярному мониторингу хода работ непосредственно на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, что Казахстан системно переходит от сезонного туризма к круглогодичной индустрии. Три приоритетные зоны, сотни миллиардов тенге инвестиций, субсидированные авиарейсы и первый в стране профильный университет — государство формирует инфраструктуру, рассчитанную на десятилетия. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.