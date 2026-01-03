Развитие допобразования: в селах Казахстана открыли 1 251 комьюнити-центр для детей

Сеть организаций дополнительного образования по сравнению с прошлым годом выросла на 25% и превысила две тысячи единиц. В целях обеспечения детей в сельской местности различными формами дополнительного образования в рамках Дорожной карты завершены работы по созданию 1 000 комьюнити-центров. За три года открыто 1 251 центр, охватывающий более 4 200 детей.

С июня 2025 года в пилотном режиме запущена единая ваучерная система, охватывающая сферы спорта, творчества и дополнительного образования. На сегодня более 600 тысяч детей получили ваучеры на дополнительное образование. Проект успешно реализуется в шести регионах: в городах Астана и Шымкент, а также в Карагандинской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.

В рамках проекта «Читающая школа» системно развивается деятельность школьных библиотек. К порталу edu.bookfund.gov.kz подключены более восьми тысяч школ и колледжей, в результате чего читательская активность увеличилась на 26,2%. В текущем году фонд школьных библиотек достиг 141 млн экземпляров. За счет создания 1 830 коворкинг-центров улучшена материально-техническая база библиотек образовательных организаций.

